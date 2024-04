Moet Ajax-captain Steven Bergwijn vrezen voor schorsing na tik? De KNVB reageert

Steven Bergwijn kan niet meer geschorst worden voor de tik die hij tijdens Feyenoord – Ajax (6-0) kort na rust uitdeelde aan Bart Nieuwkoop. Dat blijkt uit navraag van Voetbal International. De VAR heeft het incident al beoordeeld en daarom kan de aanklager betaald voetbal niet meer overgaan tot een schorsing, aldus VI.

Bergwijn deelde tijdens een loopactie kort na rust plots een tik uit aan Nieuwkoop, die met hem meeliep. Danny Makkelie, de arbiter van dienst in De Kuip, bestrafte de actie echter niet en ook videoscheidsrechter Rob Dieperink trok niet aan de bel.

De VAR heeft de actie van de Ajax-captain beoordeeld, maar vond het dus niet zwaar genoeg voor een rode kaart. “In dat geval kan de aanklager betaald voetbal niet overgaan tot een schorsing”, aldus VI.

Steven Bergwijn haalt uit naar Bart Nieuwkoop en ontsnapt aan de VAR ?? "Pure frustratie..."#feyaja — ESPN NL (@ESPNnl) April 7, 2024

Het omstreden moment werd zondagavond ook nabesproken bij Dit was het Weekend van ESPN. "Tegenwoordig weten we allemaal dat er bepaalde hardheid of intentie gebruikt wordt en dat spelers wel vaker wegkomen met zoiets. Het is pure frustratie van Bergwijn", gaf Marciano Vink aan.

Voor Kenneth Perez bestond er geen twijfel over de intentie van Bergwijn. "Natuurlijk is dit bewust! Natuurlijk." Wel twijfelde de analist over een rode kaart. "Of het rood is hangt van de hardheid van de overtreding af. Dat is hetzelfde met natrappen."

Bergwijn raakte na de klap in discussie met Nieuwkoop. "Dan gaat-ie nog stoer doen ook tegen Nieuwkoop! Zo van: 'Heb je niet genoeg gehad, of zo?' Wat is dat voor iets?" Perez barstte vervolgens van verbazing in lachen uit.

