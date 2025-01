Miste scheidsrechter Joey Kooij een rode kaart bij sc Heerenveen - Ajax?

Kenneth Taylor was in de slotfase van de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax (0-2) absoluut niet gediend van een actie van Alireza Jahanbakhsh. De aanvaller van Heerenveen liep door op Taylor, die al op de grond lag, en belandde daarbij met zijn knie in het gezicht bij de middenvelder van Ajax.

Jahanbakhsh bood zijn excuses aan bij Taylor, die het gevoel leek te hebben dat de aanvaller van Heerenveen bewust op hem was doorgelopen. Taylor wilde dan ook niets weten van de verontschuldigingen van de Iraniër.

Scheidsrechter Joey Kooij bestrafte Jahanbakhsh vervolgens met een gele kaart. Daar lijkt de 31-jarige rechtsbuiten niet over te mogen klagen.