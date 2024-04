‘Mislintat negeerde scouting van Ajax volledig en keurde miljoenendeals goed’

Verbazing bij Het Parool over het onlangs door accountants- en adviesbureau KPMG gepubliceerde rapport over mogelijke belangenverstrengeling van Sven Mislintat bij inkomende transfers bij Ajax. Volgens de Amsterdamse krant worden de bevindingen over de desastreuze transferzomer, waarin de inmiddels vertrokken Mislintat 110 miljoen euro spendeerde aan nieuwe spelers, bewust onder het tapijt geschoven door Ajax.

"Borna Sosa kreeg van de scoutingafdeling van Ajax geen enkele positieve beoordeling (een A’tje), wel een paar B’tjes en C’tjes. Toch kwam de linksback voor 8 miljoen euro naar Amsterdam", is het Parool verbaasd over de komst van de Kroatische linksback, die ook als centrale verdediger uit de voeten kan.

Gastón Ávila hoefde eveneens niet op een A'tje te rekenen in het beoordelingssysteem, dat tot D gaat bij Ajax. "Maar hij werd voor ruim 14 miljoen euro binnengehaald. Voor Jakov Medic (2 miljoen) en Benjamin Tahirovic (8 miljoen) geldt hetzelfde verhaal", worden twee andere zomeraanwinsten in de terugblik betrokken.

Het Parool trekt daarop een harde en voor Ajax pijnlijke conclusie. "Niet alleen de scouts, maar ook de trainer en de voetbalcommissaris werden bij het transferbeleid goeddeels genegeerd." Desondanks wordt Mislintat daar in het KPMG-rapport niet keihard voor afgerekend. "'De RvC constateert dat in meerdere gevallen de afstemming met de scouting, de hoofdtrainer en de voetbalcommissaris slechts beperkt heeft plaatsgevonden'", zo viel te lezen in het rapport.

Een andere bevinding over de veelbesproken transferzomer wekt ook de nodige verbazing. "Soms accepteerde Mislintat gewoon de vraagprijs, zonder namens Ajax in onderhandeling te treden, zo staat er. Concreet: Mislintat zei gewoon 'ja' tegen het openingsbod van 14,5 miljoen dat Marc Overmars namens FC Antwerp over Ávila appte." Overmars noemde het destijds 'de snelste deal ooit'.

Ajax blijft stil

Ajax wil vanwege vertrouwelijkheid en privacygevoeligheid geen uitgebreide reactie geven op het rapport van KPMG. Dat roept volgensveel vragen op. "Pier Eringa, RvC-voorzitter tijdens de beruchte transferzomer, is niet geraadpleegd", vraagt de krant zich af waarom dat zo is.

"Maar ook de scoutingsafdeling ging niet op de koffie bij KPMG. Logisch, aldus een betrokkene. "Mislintat raadpleegde ons niet, waarom zou KPMG dan wel met ons moeten praten?”', schetst een insider bij Ajax een veelzeggend beeld over de manier van werken van de Duitser, die in september vorig jaar vertrok uit Amsterdam.

Rest de vraag of er meer had mogen worden verwacht van het onderzoek dat werd uitgevoerd door KPMG. "De RvC gaf de opdracht, maar was zelf onderwerp van onderzoek. Bovendien heeft KPMG niet de opsporingsbevoegdheid om de vraagstelling – was er sprake van belangenverstrengeling bij Mislintat? – afdoende te beantwoorden."

Het Parool vraagt zich tot slot af waarom Michael van Praag overal verschijnt om de schorsing van algemeen directeur Alex Kroes toe te lichten, terwijl de bevindingen van KPMG worden 'weggemoffeld'. "Kroes stelde Mislintats solitaire handelwijze al vast terwijl die plaatsvond; veel sneller dan de bestuurders die door het KPMG-rapport worden ontzien."

