‘Mislintat kende mij en wilde mij hebben bij Ajax, maar het is niet doorgegaan’

Joshua Zirkzee heeft in gesprek met het Algemeen Dagblad bevestigd dat Ajax heeft geprobeerd om hem dit seizoen in te lijven. De spits van Bologna beleeft langzaam zijn doorbraak en dat ontging ook voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat niet. Van een deal kwam het echter niet.

Zirkzee was dit seizoen al tien keer trefzeker en zes keer aangever in het shirt van Bologna en wordt in Italië vooral geroemd om zijn sierlijke manier van spelen. Zijn goede spel leidden eerder dit seizoen tot geruchten over een terugkeer naar Nederland.

"Van Feyenoord, om eerlijk te zijn, weet ik niet of ze mij echt wilden. Ajax in elk geval wel", vertelt de spits in gesprek met het AD. "Mislintat kende mij al langer. Maar het is niet doorgegaan, dat is het hele verhaal."

Zirkzee is verkocht door het plan van Bologna. "Kijk naar Jerdy Schouten, die een paar wedstrijden in de Eredivisie speelde en werd opgeroepen voor Oranje. Ik heb eerder gezegd dat hij vorig seizoen in Italië ook al héél goed was."

Ook Zirkzee hoopt het Nederlands elftal te halen. Het liefst komende zomer al, als het EK wordt gespeeld in Duitsland. "Ik zou de droom graag willen laten uitkomen. In mijn hoofd zit bij Bologna presteren en dan kan het gebeuren. En zo niet? Dan sta ik bij het EK in Duitsland als supporter."

"Het is nu anders dan vier jaar geleden. Toen noemde Willem van Hanegem mijn naam weleens. Dat doet hij nog steeds en dat waardeer ik, maar nu zijn er meer mensen. En nu speel ik alles bij mijn club en scoor regelmatig."

Nigeria

Doordat Zirkzee de dubbele nationaliteit heeft, zou hij ook voor Nigeria uit kunnen komen als international. Zijn moeder is van Nigeriaanse komaf. "Maar Nigeria is geen land waar je eventjes voor kiest omdat je voor jouw vaderland niet kunt spelen'', zegt hij er meteen bij.

"De concurrentie daar voor is misschien wel net zo groot als bij Oranje. Nigeria heeft Boniface van Leverkusen en Osimhen van Napoli. En ze hebben nog veel meer aanvallers. Of ze wel aan mij trekken? Misschien. Maar mijn droom is altijd al het Nederlands elftal geweest."

