Mislintat hint op bijzondere rol die Medic óók in zou kunnen vullen

Zondag, 6 augustus 2023 om 10:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:44

Sven Mislintat is zeer content met de komst van Jakov Medic naar Ajax. De directeur voetbalzaken wilde de mandekker vorig jaar al halen toen hij nog in dienst was van VfB Stuttgart. Mislintat spreekt tegenover Ajax TV vol lof over zijn nieuwste aanwinst. Die gaat zelf ook in op zijn 'droomtransfer'.

"Het voelt fantastisch", luiden Medic' eerste woorden als Ajacied. Hij komt over van FC St. Pauli en heeft voor vijf jaar getekend. "Ik ben opgewonden en vol emoties. Ik ben blij en trots om hier te zijn en om onderdeel te zijn van dit team en van deze grote club. Iedereen kent Ajax en weet welke legendes hier gespeeld hebben. Ik ben heel blij en kan het eigenlijk nog niet geloven. Nu ik de kans krijg, wil ik er vol voor gaan."

Mislintat krijgt zo alsnog zijn gewenste verdediger. Als td van Stuttgart stond Medic al op zijn radar. "Vorig jaar probeerde ik hem al naar Stuttgart te halen. Gelukkig lukte dat toen niet, want nu kan ik hem naar Ajax halen", grapt Mislintat erover. De Duitser noemt Medic 'een speler die je weinig tegenkomt'. "Hij heeft een geweldige persoonlijkheid met een fantastische werkhouding. Hij is hard in de duels en doet alles om tegendoelpunten te voorkomen. Dat zijn kwaliteiten die je in elk team kunt gebruiken."

Dat Medic uit de 2. Bundesliga komt, zegt volgens Mislintat niets. "'Hij was een van de beste centrale verdedigers in die competitie. Hij kan zowel links als rechts centraal spelen en heeft ook wel eens als '6' gespeeld. Hij heeft zelfs wel eens in de spits gestaan. Hij heeft vijf goals gemaakt (in 73 wedstrijden voor St. Pauli, red.), dus hij weet hoe dat moet. Een multifunctionele speler die op veel posities uit de voeten kan. Dat is ook een van zijn kenmerken."

Meer Kroaten op komst

Medic kan hoogstwaarschijnlijk binnenkort een landgenoot verwelkomen bij Ajax. De Amsterdammers zijn ook druk bezig met de komst van Josip Sutalo van Dinamo Zagreb. De 23-jarige centrumverdediger moet 25 tot 30 miljoen euro kosten, waar nu nog over onderhandeld wordt. Dinamo Zagbreb wimpelde een bod van 19 miljoen euro exclusief bonussen al af.