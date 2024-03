Minimumloon de norm bij Ajax Vrouwen: ‘Bestbetaalde club van Nederland’

De speelsters in de Azerion Vrouwen Eredivisie vinden dat ze veel meer horen te verdienen. Als protest waren in de achttiende speelronde shirts met de tekst 'Betaald voetbal = betaald worden' zichtbaar. In Goedemorgen Eredivisie brengt Hans Kraay junior zondagochtend het gevoelige onderwerp omtrent de vrouwensalarissen ter sprake.

"Dit is toch een normale vraag? Zeker gezien het feit dat veel vrouwen zeggen van: 'We horen minstens het minimum loon te krijgen'", werpt de enigszins verbaasde Kraay op. "2100 euro is het minimum, geloof ik", vult Marciano Vink aan.

"Jij moet maar zeggen als je het wil zeggen", schuift de inmiddels gestopte Kika van Es het onderwerp door richting de door Chelsea aan FC Twente verhuurde Wieke Kaptein. "Nee, nee, nee", is het duidelijke antwoord. "Ik bemoei me daar niet mee, dat doen de aanvoerders."

"Bij sommige clubs verdienen de meiden niet genoeg en moeten ze gewoon werken", verduidelijkt Kaptein vervolgens. "De meiden zijn gewoon overbelast omdat ze in de ochtend trainen. En dan moeten ze 's middags in een pizzeria gaan werken, ik noem maar wat. En 's avonds moeten ze nog boodschappen doen en koken. Je bent de hele dag bezig om jezelf te onderhouden. Terwijl je aan topsport doet."

Vink hoort het relaas van Kaptein aan en komt met een observatie. "De mannen zijn hier ook doorheen gegaan. In de Keuken Kampioen Divisie was nog niet zolang geleden ook een hele grote groep spelers die er bij de sponsor een baantje bijhad."

"Wat verdienen ze nou eigenlijk precies? Ik ben onafhankelijk, mij gaan ze niet ontslaan bij Ajax ", zegt verslaggever Sanne van Dongen vervolgens met een kwinkslag en via een videoverbinding nabij het Philips Stadion, waar PSV Vrouwen zondag aantreedt tegen Feyenoord Vrouwen. "Bij Ajax verdienen alle meiden 2100 euro minimum loon op basis van 40 uur. Dat is de bestbetaalde club van Nederland."

"Bij PSV en FC Twente zijn er ook van dat soort contracten van 40 uur. En ook bij FC Utrecht overigens zijn er een paar meiden die fulltime minimum loon vangen. Dan heb je nog een hele grote groep die voor 20 uur per week minimum loon vangt. Dat is de helft van 2100 euro, dan heb je het over 1200 euro. Dat zijn bruto bedragen."

"En dan heb je nog een grote groep uit het rechterrijtje die het voor een onkostenvergoeding doet", geeft Van Dongen de verschillen aan. "Dat zijn dus de bedragen waar je het over hebt in de Azerion Vrouwen Eredivisie. Vergelijk je dat dan met Engeland, Spanje, Frankrijk.... De topcompetities met de topspeelsters, die verdienen nu een half miljoen per jaar. Dat zijn wel de topverdieners."

