Miljoenenaankoop Ajax ging door diep dal: ‘Ik ben nu pas weer gelukkig’

Ahmetcan Kaplan is dolblij dat hij zich eindelijk mag bewijzen tegenover de aanhang van Ajax. De Turkse verdediger (21) sukkelde sinds zijn komst medio 2022 met aanhoudend blessureleed en heeft pas 144 speelminuten in de hoofdmacht van Ajax achter zijn naam. De toekomst ziet er echter rooskleurig uit voor de ambitieuze Kaplan.

"Ik ben nu pas weer gelukkig", erkent Kaplan, voor wie bijna tien miljoen euro werd neergelegd, in een interview met Ajax TV. "Het was een moeilijke periode. Ik raakte eerst geblesseerd bij het Turkse nationale elftal en twee maanden nadat ik hier kwam raakte ik opnieuw geblesseerd. Dat was een harde klap."

Wat volgde was een langdurig en soms frustrerend herstelproces. "Maar dat is nu achter de rug en ik ga er weer tegenaan", benadrukt Kaplan, die onlangs tegen AZ (2-0 verlies) debuteerde in Ajax 1. Het was even wennen voor de jonge verdediger na elf wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

"Ik was wel zenuwachtig toen ik inviel tegen AZ. Ik speelde als laatste man en ik stond na anderhalf jaar voor het eerst weer op het veld." Trainer John van 't Schip deelde zondag tegen FC Utrecht (2-0 winst) een basisplaats uit aan Kaplan, die een goede indruk achterliet in een achterhoede met drie centrale verdedigers.

"Ik speelde na anderhalf jaar voor het eerst voor eigen publiek. Ik ben blij dat we wonnen en dat we geen doelpunten tegen hebben gekregen." Kaplan geniet met volle teugen, want nog niet zolang geleden hing de vlag er heel anders bij. "Na zo’n lange herstelperiode begin je als het ware opnieuw."

"Ik had het in die periode op geestelijk gebied best zwaar. Maar nu ik op het veld sta, kan ik mijn teamgenoten weer ondersteunen. En zij ondersteunen mij ook. Ik voel dat ik nu weer gelukkig ben", aldus de optimistische Kaplan na zijn eerste twee optredens in het eerste elftal van Ajax.

Voor Kaplan lonkt zijn debuut in Europa. Aston Villa komt donderdag namelijk op bezoek in de achtste finale van de Conference League. "Het is een goede test voor ons. Ik denk dat we een heel mooie wedstrijd wordt. Zolang we honderd procent geven, denk ik dat we kunnen winnen."