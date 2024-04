PSV en Feyenoord grepen mis: ‘Deze club wilde me echt graag hebben’

PSV en Feyenoord hebben afgelopen zomer interesse getoond in Milan van Ewijk, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International. De 23-jarige back verruilde sc Heerenveen echter voor ruim 4,5 miljoen euro voor Coventry City, dat zich momenteel opmaakt voor de halve finale van de FA Cup tegen Manchester United van zondagmiddag. “Ik weet niet wat ik kan verwachten, maar ik hoop dat het mooi wordt”, aldus Van Ewijk.

De rechtsback stapte in de zomer van 2021 van ADO Den Haag over naar Heerenveen en groeide daar uit tot een vaste kracht en betrouwbare schakel. Zijn goede prestaties bleven niet onopgemerkt, daar toenmalig Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi hem meermaals selecteerde en ook meenam naar het EK van vorig jaar zomer.

Daar maakte Van Ewijk in elke groepswedstrijd minuten. Na het teleurstellend verlopen eindtoernooi – Jong Oranje strandde al in de groepsfase – ging het vervolgens snel voor de rechtspoot. “Ik ben op vakantie gegaan met vrienden en mijn vriendin, maar toen ik een week terug was bij Heerenveen ging het plotseling behoorlijk snel. Feyenoord en PSV toonden interesse, maar er was nog niets bekend over de invulling van de posities daar.”

Coventry maakte wél werk van een transfer. “Ze wilden me echt graag hebben. Ik heb ook met Gustavo Hamer gesproken”, vervolgt Van Ewijk. De 26-jarige Hamer stond sinds de zomer van 2020 onder contract bij de club uit Engeland, maar vertrok afgelopen augustus naar promovendus Sheffield United. “Hij vertelde me over de club, hun ambitie en de jongens in het team. Dat klonk alsof ik goed in het team zou passen. Daar heb ik mijn keuze op gebaseerd.”

Ook sprak Van Ewijk met manager Mark Robins, die hem een goed gevoel gaf. “We hebben twee keer online gesprekken gehad en die waren positief. Hij heeft duidelijk aangegeven wat zijn plannen met mij waren en dat klonk heel goed.” De rechtspoot kan vrijwel altijd op een basisplaats rekenen onder Robins. De teller van Van Ewijk staat dit seizoen inmiddels op 44 wedstrijden voor Coventry.

Halve finale op Wembley

De Engelsen maken zich ondertussen op voor de halve finale van de FA Cup van zondagmiddag, waarin het Manchester United van Erik ten Hag de tegenstander is. Van Ewijk kijkt uit naar het duel op Wembley. “Het wordt de eerste keer dat ik op Wembley speel. Ik weet niet wat ik kan verwachten, maar ik hoop dat het mooi wordt.”

Coventry staat momenteel op de achtste plaats in de Championship, op acht punten afstand van nummer zes Norwich City, dat wel één wedstrijd meer heeft gespeeld. De club van Van Ewijk heeft daardoor, met nog vier duels te gaan, in theorie nog een kans om de play-offs om promotie te halen. De Amsterdammer ligt nog tot medio 2027 vast bij the Sky Blues.

