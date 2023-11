Milan-superster zorgt voor verbazing met Nederlandse muzieksmaak: ‘It’s a vibe’

Dinsdag, 28 november 2023 om 14:10 • Wessel Antes

AC Milan-sterspeler Rafael Leão heeft twee Ziggo Sport-presentatoren verrast met zijn muzieksmaak. In een speciale aflevering van Kick 't Met On Tour onthulde de 24-jarige Portugese aanvaller aan hosts Jefferson Osei en Armin Shah dat hij graag luistert naar Broederliefde, Frenna en Jonna Fraser. Daarnaast noemt hij teamgenoot Tijjani Reijnders als de beste dj in de kleedkamer van i Rossoneri, na zichzelf.

“Door de jaren heen heb ik meerdere teamgenoten uit Nederland gehad”, vertelt Leão aan de aandachtig luisterende presentatoren. “Ik luister regelmatig naar muziek uit Nederland. Ik luister naar van alles en ben altijd op zoek naar nieuwe muziek.”

Wanneer Shah hem vraagt naar de Nederlandse artiesten die hij beluistert, komt Leão daadwerkelijk met drie namen op de proppen. “Ik luister naar Broederliefde en regelmatig naar Frenna. Ook luister ik naar Jonna Fraser.” De door Leão genoemde namen behoren al jarenlang tot de meest gestreamde artiesten van Nederland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de kleedkamer van Milan wordt voornamelijk techno gedraaid, maar Leão is net als Reijnders meer fan van een ander genre. “Voor mij is Tijjani de beste dj, na mij natuurlijk! It’s a vibe (het is een vibe, red.)!” Leão laat weten dat hij ook graag luistert naar de Nigeriaanse artiest Burna Boy.

Leão laat weten dat hij onlangs naar Nederland wilde komen voor een optreden van 21 Savage. “Ik wil komen omdat hij moet optreden. Ik ben aan het kijken of ik een kaartje kan kopen, misschien ga ik erheen.” Het is onbekend of Leão het concert van de Londense artiest vorige week heeft bezocht.

Javairô Dilrosun

De Portugese international heeft nog een opvallende connectie met Nederland, daar Feyenoorder Dilrosun en Leão elkaar volgen op Instagram. “We hebben tegen elkaar gespeeld in de jeugdelftallen van het nationale team. Daardoor ken ik hem en hebben we weleens contact gehad op Instagram.” Leão vraagt zich wel af waar Dilrosun momenteel speelt. “Bij Feyenoord? Ah oké, hij is een goede speler!”

Leão is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de absolute smaakmaker bij Milan. Volgens Transfermarkt is de vleugelspits momenteel liefst 90 miljoen euro waard. In Milaan ligt Leão nog vast tot medio 2028, waardoor hij de komende jaren teamgenoot zal zijn van Reijnders, met wie hij het goed kan vinden. De middenvelder van Oranje noemde Leão in een video-item onlangs de meest indrukwekkende speler bij zijn club.