Newcastle en AC Milan in evenwicht bij Champions League-debuut Reijnders

Dinsdag, 19 september 2023 om 20:39 • Lars Capiau • Laatste update: 20:43

Daags na het pijnlijke derbyverlies tegen Internazionale heeft een strijdbaar AC Milan met 0-0 gelijkgespeeld tegen Newcastle United. De Milanezen waren de betere ploeg maar wisten het veldoverwicht niet uit te drukken in doelpunten. Voor Newcastle was het de eerste Champions League-wedstrijd in twintig jaar tijd, maar daarin wist het dus niet te scoren. Beide ploegen staan daarmee nu logischerwijs op één punt in Poule F, waar Dortmund en Paris Saint-Germain later op de avond nog tegen elkaar uitkomen.

AC Milan-coach Stefano Pioli heeft daags na de 5-1 oorwassing in de Derby della Madonnina tegen Internazionale flink lopen sleutelen aan zijn basisopstelling. De oefenmeester voerde in elke linie van zijn basisopstelling een wijziging door. Tijjani Reijnders was een van de slachtoffers, daar Tommaso Pobega zijn basisplaats overnam. Ook de tegen Inter geschorste Fikayo Tomori keerde ten faveure van Simon Kjaer terug in de basis, waar Christian Pulisic plaats moest maken voor Samuel Chukwueze. Bij Newcastle stond Sven Botman uiteraard in de basis. Sandro Tonali keerde namens the Magpies voor eventjes terug in San Siro en ging na ruim een uur spelen onder luid applaus van het veld.

Na ruim dertig minuten spelen was de eerste grote kans van de wedstrijd voor de Milanezen. Rafael Leão dribbelde zich in de zestien op weergaloze wijze langs een rij aan Newcastle-verdedigers maar struikelde vervolgens op knullige wijze, nadat de Portugees met een listig hakje poogde op doel te schieten. Het schot dat volgde, van Pobega, kon eenvoudig van de lijn gewerkt worden. Op het uur werd Reijnders dan toch ingebracht. In zijn Champions League-debuut oogde de Nederlander zeer gretig. Drie minuten na zijn invalbeurt waagde ook hij een poging op doel. De middenvelder kapte fraai weg bij Fabian Schär, maar zijn schotje was een prooi voor doelman Nick Pope. In de blessuretijd deed Reijnders nogmaals een poging, maar dat schoot vloog over.

In de 73e minuut was daar misschien wel de grootste kans van de wedstrijd. Een ragfijne voorzet van Alessandro Florenzi vond het hoofd van de vrijgelopen Leão, die de bal hard op het dak van het net kopte. AC Milan, de beter spelende ploeg, trapte het gaspedaal in het laatste kwartier flink in, maar wist het veldoverwicht niet uit te drukken in een doelpunt. Daarmee bleven doelpunten in de wedstrijd uit, een eindstand waar Newcastle United het meest tevreden mee zal zijn. Wat i Rossoneri verder zorgen zal baren is het uitvallen van Mike Maignan. De Franse doelman ging er na tachtig minuten bij zitten en moest plaatsmaken voor Marco Sportiello. De Italiaanse sluitpost keerde in de allerlaatste minuut overigens nog knap op een harde inzet van Sean Longstaff.