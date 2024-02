Mikos Gouka: â€˜Die komt hier binnen en is meteen de beste van het veldâ€™

Mikos Gouka: ‘Die komt hier binnen en is meteen de beste van het veld’

Mikos Gouka is onder de indruk van de inbreng van Tjaronn Chery (NEC) en Myron Boadu (FC Twente) sinds het tweetal de overstap naar de Eredivisie heeft gemaakt in de afgelopen transferperiode. De journalist van het Algemeen Dagblad is te gast bij Voetbalpraat van ESPN en spreekt zijn bewondering uit over de winterse aanwinsten.

"We hebben hem helemaal niet aan het werk gezien en hij heeft heel lang niet gespeeld", begint Gouka over Boadu. "En dan met je eerste actie gelijk een doelpunt maken... Het is ook niet zo dat de topscorer hier (in de Eredivisie, red.) elk jaar 32, 33, 34 goals maakt."

"Het is dus ook weer niet zo heel makkelijk om doelpunten te maken hier, ze worden niet gratis weggegeven. Dus voor deze jongen, die zo lang op een zijspoor zat, om dan meteen zo binnen te komen...", spreekt Gouka vol lof uit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Maar je ziet het aan Chery ook", vervolgt de verslaggever. "Die komt hier binnen en is meteen de beste van het veld. En niet zo'n beetje ook natuurlijk."

Gouka krijgt de vraag hoe bijzonder het is dat Boadu en Chery gelijk zo'n hoog niveau halen bij hun rentree in de Eredivisie. "Bij Chery kan je nog wel denken: die speelde hiervoor Champions League (bij Maccabi Haifa, red.) en speelde dus op een hoog niveau. Boadu trainde op een hoog niveau, maar het heeft ook wel iets zorgelijks dat die jongens gelijk tot de betere spelers behoren."

Willem Vissers vindt het niet raar dat nieuwbakken Twente-spits Boadu meteen weet te imponeren. "Hij heeft wel al zijn debuut voor Oranje gemaakt. Boadu was wel een van de talentvolle spitsen, waarvan we een paar jaar geleden zeiden: 'Die gaat misschien wel in het Nederlands elftal komen.'"

Vissers denkt dat Boadu er goed aan had gedaan langer bij AZ te blijven. De spits koos in 2021 ervoor Alkmaar achter zich te laten voor een avontuur bij AS Monaco, maar in de Ligue 1 werd de aanvaller geen succesverhaal. "Het is zonde dat zo'n speler in die cruciale jaren van zijn carrière bijna geen wedstrijden heeft gespeeld. Maar het is natuurlijk niet heel bijzonder dat hij nu weer doelpunten gaat maken in de Eredivisie, want hij heeft al eerder laten zien dat hij dat kan."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties