Mikel Arteta telt zijn zegeningen met nieuws over Arsenal-ster Bukayo Saka

Mikel Arteta kan per direct weer een beroep doen op Bukayo Saka. Arsenal vervolgt de Premier League-campagne dinsdag met de thuiswedstrijd tegen Fulham en de 23-jarige aanvaller kan vanaf de aftrap meedoen, zo verzekerde zijn manager maandag op een persmoment.

Saka kwam sinds midden december 2024 niet in actie door een hamstringblessure in zijn rechterbeen. Sinds vorige week trainde hij weer mee met de eerste selectie van Arsenal en een terugkeer is nu dus aanstaande.

“Bukayo is ready. Alle voorzichtigheid is geweest, nu is het belangrijk om hem op het juiste moment op het veld te zetten”, vertelde een opgewekte Arteta. “Hij pusht hard, omdat hij graag wil.”

“We hebben de blessure en diens tijdsbestek gerespecteerd. We moesten Saka zelfs tegenhouden op een gegeven moment, maar hij is er nu helemaal klaar voor.”

Zelfs een basisplek is een mogelijkheid voor ‘the starboy’ van Arsenal. Saka’s terugkeer komt op een goed moment voor the Gunners.

Over ruim een week wacht namelijk het tweeluik met Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League en voorin had Arteta de laatste weken weinig smaken over. Zo speelt middenvelder Mikel Merino al weken als centrumspits.

In de Premier League zal Saka zijn ploeg niet meer aan een prijs kunnen helpen, zo lijkt het. De voorsprong van koploper Liverpool bedraagt, met nog negen speelrondes te gaan, twaalf punten. Nummer twee Arsenal kan beter naar beneden kijken, waar stuntploeg Nottingham Forest op vier punten volgt, op plek drie.