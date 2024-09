Mikel Arteta tekent nieuw contract en is best betaalde Arsenal-trainer ooit

Mikel Arteta heeft zijn nieuwe contract bij Arsenal ondertekend, zo meldt de Engelse club donderdagmiddag via de officiële kanalen. De Spaanse manager is daardoor tot medio 2027 eindverantwoordelijke in het Emirates Stadium. Arteta gaat er financieel gezien behoorlijk op vooruit in de Engelse hoofdstad.

Het contract van Arteta bij Arsenal liep oorspronkelijk in de zomer van 2025 af. Volgens diverse Engelse media legt zijn contractverlenging de Spanjaard geen windeieren. Met zijn nieuwe salaris komt Arteta naar verluidt in de buurt van het jaarloon dat zijn oude leermeester Pep Guardiola bij Manchester City opstrijkt.

Arteta had al niets te klagen en ontving onder de oude voorwaarden een salaris van ruim 10 miljoen euro per jaar bij Arsenal. Nu gaat hij vermoedelijk een bedrag verdienen dat in de buurt komt van Guardiola’s salaris: 23 miljoen euro per jaar.

Daarmee is Arteta volgens de Engelse tabloids ‘ongetwijfeld de best betaalde manager in de historie van Arsenal’. Met de contractverlenging willen the Gunners een signaal afgeven aan Manchester City, dat na dit seizoen zeer waarschijnlijk afscheid neemt van manager Guardiola.

Arsenal denkt dat Arteta de juiste man is om de druk op the Citizens de komende jaren mee op te voeren. De 42-jarige Arteta heeft aan alle onzekerheid een einde gemaakt door snel te tekenen.

Arteta staal al sinds december 2019 aan het roer bij Arsenal. Met de Londenaren won Arteta het Community Shield twee keer. In het seizoen 2019/20 loodste hij de Londense topclub ook naar de eindzege in de FA Cup.

Sinds Arteta de scepter zwaait speelde Arsenal al 234 officiële wedstrijden. 142 keer wisten the Gunners te winnen, 35 keer speelde Arsenal gelijk en 57 keer trok Arteta aan het kortste eind. De Spanjaard noteert een puntengemiddelde van 1,97 per duel.