De Telegraaf: Jordan Henderson lijkt op weg naar uitgang bij Ajax

Mike Verweij schat de kans dat Jordan Henderson Ajax verlaat in de aanstaande transferzomer groot in, zo laat de clubwatcher van De Telegraaf weten in de podcast Kick-off. Verweij denkt dat de aanvoerder van de Amsterdammers openstaat voor een nieuw avontuur en dat heeft vooral te maken met het vertrek van Francesco Farioli uit de Johan Cruijff ArenA.

Henderson was afgelopen zaterdag op Wembley toeschouwer bij de play-off-finale tussen Sheffield United en zijn voormalig werkgever Sunderland, waarin the Black Cats met 2-1 zegevierden. Sunderland keert zodoende terug in de Premier League, waarmee het een interessante potentiële nieuwe werkgever voor Henderson is, zo schat Verweij in.

“Hij wordt ook in verband gebracht met Rangers. Daar schijnt Steven Gerrard de nieuwe trainer te worden en hij zou Henderson die kant op willen halen”, deelt de journalist een nieuwtje van collega Marcel van der Kraan.

“Maar Sunderland is zijn oude club en hij zat daar natuurlijk niet voor niets op de tribune”, zinspeelt Verweij op interesse van Sunderland in Henderson. Alex Kroes zou bovendien openstaan voor een breuk met de Engelse middenvelder.

“Ajax wil van zijn salaris af, dat is van een van de conflictjes tussen de Ajax-leiding en Francesco Farioli”, legt Verweij uit. “Farioli wilde hem heel graag houden, Ajax wilde van zijn salaris af.”

“Ik denk nu Farioli weg is, dat Henderson ook wel weg wil. Hij voelde heel veel vertrouwen. Ik denk dat de weg naar een van die twee clubs openligt”, laat Verweij weten dat Sunderland en Rangers een goede kans maken op het aantrekken van Henderson.

De routinier ligt nog één seizoen vast bij Ajax, waar hij nu anderhalf jaar erop heeft zitten. Sinds afgelopen zomer is Henderson aanvoerder in Amsterdam.