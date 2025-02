Mike Verweij heeft het vermoeden dat de relatie tussen Alex Kroes en Francesco Farioli niet zo slecht is als de laatste tijd weleens wordt geschetst. Wel heeft de journalist het vermoeden dat er één ding is waar de technisch directeur van Ajax zich aan ergers bij de trainer.

“Er zijn de afgelopen weken verhalen over de verstoorde relatie tussen Farioli en Kroes”, begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Maar die is volgens mij gewoon prima.”

“Alleen wat Kroes wel zal irriteren, denk ik, is dat Farioli spelers die eigenlijk totaal niet in de toekomstplannen van Ajax voorkomen, toch zoveel speeltijd geeft. Daardoor zeggen die spelers tegen hun zaakwaarnemer: ‘Als ik in De Klassieker mag invallen, dan is er misschien wel toekomst voor me.'”

Als voorbeeld denkt Verweij aan Christian Rasmussen. De Deen viel zondag tegen Feyenoord (2-1 zege) twintig minuten voor tijd in, en werd uitgefloten door een deel van de Ajax-aanhang.

“Ik zou Rasmussen nooit laten invallen, omdat hij volgens mij de kwaliteiten niet heeft. En dat geldt ook voor een aantal anderen. Dat zijn spelers waar Ajax vanaf moet en zie ze uiteindelijk niet verder gaan brengen”, aldus Verweij.

Over het uitfluiten van Rasmussen gaat het ook nog even in Kick-off. Valentijn Driessen is van mening dat dat onderdeel is van het zijn van profvoetballer.

“Dat hoort erbij. Hij heeft toch ook nog niks laten zien? Hij had wel een goede invalbeurt, dus het heeft wel geholpen. Taylor is het ook overgekomen, net als Blind, Taylor en Ziyech. En dat zijn allemaal topspelers geworden”, aldus Driessen.