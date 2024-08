Mike Verweij sprak met Alex Kroes over mogelijke transfer van Ajax-verdediger Ahmetcan Kaplan

De toekomst van Ahmetcan Kaplan bij Ajax is nog onbeslist. Er gingen veel geluiden rond dat de talentvolle verdediger zou mogen vertrekken uit Amsterdam, maar daar is volgens clubwatcher Mike Verweij geen sprake van, zo onthult hij in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf.

Valentijn Driessen verwacht dat er de komende week nog veel gaat gebeuren wat betreft transfers bij Ajax. “Het is heel simpel te zien wie wel en niet op het Ajax-niveau zit”, begint hij bij Kick-off. “Al vond ik Kaplan wel een hele goede speler, maar hij zit er nu gewoon niet bij.”

Kaplan ontbrak donderdag in de wedstrijdselectie voor het duel om Europa League-kwalificatie tegen Jagiellonia Białystok (1-4 overwinning), maar dat had volgens Verweij niet te maken met een naderende transfer.

“Dat heb ik gecheckt bij Alex Kroes”, haakt Verweij in op zijn collega. “Het is niet het geval dat hij niet goed genoeg is, hij is momenteel gewoon geblesseerd. Hij is net als die anderen teruggekomen van het EK en heeft net een andere voorbereiding gehad, waarin hij geblesseerd is geraakt”, aldus de Ajax-watcher.

Volgens Verweij behoort Kaplan niet tot een van de namen die mag vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. “Ajax ziet in Kaplan een hele goede speler en daar willen ze in principe ook mee door. Maar Ajax is wel op een punt gekomen dat ze moeten verkopen, dus als er een goed bod komt zou ook Kaplan kunnen vertrekken.”

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-29T18:00:00.000Z 20:00 Jagiellonia Bialystok BIA

“Elke speler is te koop, maar het is absoluut niet zo dat hij wegmoet”, besluit Verweij de berichtgeving over Kaplan. Afgelopen weken werd duidelijk dat er een flinke bezem gehaald moest worden door de selectie van trainer Francesco Farioli. Zo kregen verschillende spelers wel te horen dat ze overbodig waren en mochten vertrekken.

Zo werden Georges Mikautadze, Francisco Conceição, Gerónimo Rulli, Jorge Sánchez, Borna Sosa en Jakov Medic al naar de uitgang verwezen en wordt er verwacht dat er nog meer spelers de club gaan verlaten. Zo mogen Owen Wijndal, Silvano Vos, Naci Ünüvar en Benjamin Tahirovic op zoek naar een nieuwe club en gaan er bovendien geruchten rondom een vertrek van Chuba Akpom en Steven Bergwijn.