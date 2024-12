Ajax ziet bizar verzoek afgewezen worden door koningshuis

Mike Verweij laat weten dat er een verzoek is gedaan om Ajax een koninklijke status te geven. Het verzoek is echter afgewezen en zou volgens de krant gedaan zijn door een groep buiten Ajax om. Het is niet de eerste keer dat een dergelijk verzoek wordt ingediend.

Het verzoek werd afgewezen om twee redenen, zo schrijft de journalist van de Telegraaf: “Er is een verzoek gedaan om Ajax koninklijk te krijgen. Maar dat wil de Koning niet en het kán niet, zegt Michael van Praag, omdat het overkoepelende orgaan (de KNVB) al koninklijk is.”

“Andere clubs die wél koninklijk zijn, werden dat voor het instellen van die regel”, zo laat Verweij weten.

In Nederland zijn er drie clubs die het predicaat ‘Koninklijke’ mogen dragen. Dit zijn de amateurclubs de Koninklijke HFC, de Koninklijke HVV en de Koninklijke UD.

Rond het honderdjarig-bestaan in het jaar 2000 werd door de Amsterdammers het idee al geopperd. Uiteindelijk kreeg Ajax nul op het rekest van toenmalig koningin Beatrix.