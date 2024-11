Verweij: 'Ik zeg niet dat hij contributie betaalt, maar hij voetbalt voor heel weinig bij Ajax'

Davy Klaassen voetbalt bij Ajax voor ‘echt heel weinig geld’, zo weet journalist Mike Verweij maandag te melden. De middenvelder van de Amsterdammers wordt besproken in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Hij lijkt ongeveer evenveel te verdienen als Youri Baas, Dies Janse en Mika Godts.

“Dat moet ik Davy Klaassen wel nageven, want hij had ook andere aanbiedingen gekregen”, zo meldt Verweij in de podcast wanneer het salarishuis bij Ajax besproken wordt. “Ik wil niet zeggen dat hij contributie betaalt, maar hij voetbalt echt voor heel weinig.”

“Dat is ook de reden dat hij maar voor één jaar getekend heeft. Hij dacht: als jullie na een jaar met mij door willen, dan kunnen we opnieuw aan de onderhandeltafel gaan zitten.”

“Hij verdient maar een ton of drie, vier per jaar. Echt waar”, zo besluit Verweij. Klaassen kwam eerder dit seizoen transfervrij over van Inter en zou vanaf januari vrij zijn om ook met andere clubs te spreken over een transfer.

Met het salaris dat Klaassen volgens Verweij verdient zit hij in het lage spectrum van het salarishuis in de Johan Cruijff ArenA. Ter vergelijking: volgens het databedrijf Capology, gespecialiseerd in spelerscontracten, verdient de middenvelder ongeveer evenveel als Baas, Janse en Godts.

Jordan Henderson, Steven Berghuis en Daniele Rugani zijn volgens Capology met een jaarinkomen van respectievelijk 4,7 miljoen euro, 4 miljoen euro en 3,9 miljoen euro de best verdienende Ajacieden.

Het binnenhalen van Klaassen bleek tot dusver een schot in de roos te zijn. In negen Eredivisie-optredens kwam hij liefst zes keer tot scoren en gaf hij één assist.