Mike Verweij: 'Hij is niet concreet in beeld bij Ajax, daar is nul sprake van'

Van een overstap van Sontje Hansen van NEC naar Ajax is op dit moment ‘0,0 sprake’. Dat zegt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Zaterdag meldde Mounir Boualin van SoccerNews dat Hansen op het lijstje van de Amsterdammers staat om de aanval te versterken.

Boualin meldde afgelopen weekend dat Ajax geïnformeerd heeft naar Hansen. Van een concrete aanbieding zou er vooralsnog echter geen sprake zijn.

Verweij ontkent dat nieuws niet, maar benadrukt in Kick-off maandag dat er op dit moment absoluut geen sprake is van een mogelijke overgang van Hansen naar Ajax. “Het probleem is: voor elke positie heeft Ajax een aantal namen. Maar dat hebben Feyenoord, PSV, AZ, FC Twente en eigenlijk alle clubs ook.”

“En dan wordt er op een gegeven moment geïnformeerd bij de zaakwaarnemer: wat verdient hij nu, hoe zou hij ertegenover staan? Het zegt niet dat hij niet nog in beeld kan komen, maar op dit moment is er gewoon 0,0 sprake van Sontje Hansen”, aldus Verweij.

“En hij zal best gepolst zijn hoe z’n contractsituatie in elkaar zit, of hij een gelimiteerde transfersom heeft, of hij een terugkeer naar Ajax ziet zitten, wat hij verdient, wat hij wil gaan verdienen… Maar dat betekent niet dat hij concreet in beeld is, want dat is hij gewoon niet.”

Hansen kende een vrij sterk seizoen bij NEC, waarin hij goed was voor zes doelpunten en vier assists in 31 officiële wedstrijden. Zijn hoogtepunt kwam begin mei, toen hij in de Johan Cruijff ArenA scoorde bij de 0-3 zege van NEC. Die nederlaag kostte Ajax uiteindelijk het landskampioenschap.

De aanvaller zelf zou overigens niet onwelwillend tegenover een hereniging met zijn jeugdliefde staan. De buitenspeler kwam in het verleden tot twee optredens in de hoofdmacht van Ajax.