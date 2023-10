Mikautadze eist verrassende plaats op in fraai onderzoek met Kökçü en Gimenez

Donderdag, 12 oktober 2023 om 10:28 • Wessel Antes • Laatste update: 10:58

Voetbalobservatiebureau CIES heeft onderzoek gedaan naar spelers onder de 23 jaar die de meeste minuten hebben gemaakt. Daarbij werd gekeken naar de 59 grootste competities ter wereld. Uit de minutenlijstjes per positie komen een aantal verrassende namen voort. Zo staat Ajacied Georges Mikautadze vlak achter Feyenoord-spits Santiago Gimenez, terwijl Benfica-middenvelder Orkun Kökçü alleen Enzo Fernández (Chelsea) voor zich moet dulden in Europa.

Hoewel Mikautadze (3.365 minuten) bij Ajax pas tot 165 minuten kwam, staat hij tussen de spitsen maar vlak achter Gimenez (3.509 minuten). De Georgiër was voor zijn transfer naar Amsterdam bij FC Metz nog een vaste waarde en pikt ook bij het nationale elftal altijd veel minuten mee. Gimenez profiteert ervan dat het onderzoek (10 oktober gepubliceerd) over de afgelopen 365 dagen is gedaan, daar hij in zijn beginperiode bij Feyenoord Danilo voor zich moest dulden.

Waar de Eredivisie op de linksbuitenpositie schittert in afwezigheid, levert het hoogste niveau van Nederland op de rechterflank wel een behoorlijke bijdrage. Xavi Simons, die in het afgelopen seizoen voor PSV speelde, staat met 4.114 speelminuten op de derde plaats achter Rodrygo (Real Madrid) en Bukayo Saka (Arsenal).

Op het middenveld is Orkun Kökçü de absolute vaandeldrager van de Eredivisie. De voormalig aanvoerder van Feyenoord blijkt een enorme minutenvreter te zijn, met maar liefst 4.414 speelminuten achter de rug. De Turkse international, die met zijn harde werk een transfer naar Benfica afdwong, staat in het lijstje vlak achter Chelsea-middenvelder Fernández (4.663 minuten). In Lissabon wordt hij dan ook gezien als de opvolger van de Argentijn.

Milos Kerkez (4.345 minuten) grijpt net als Kökçü maar net naast de eerste plek op zijn positie. De negentienjarige Hongaar, die afgelopen zomer de overstap maakte van AZ naar Bournemouth, moet alleen Eduard Banguero (4.453) voor zich dulden in het lijstje met linkervleugelverdedigers. Laatstgenoemde is jeugdinternational van Colombia en speelt in zijn geboorteland voor Boyacá Chicó.

Jurriën Timber (Arsenal) wordt in het onderzoek eveneens meegerekend als linksback, al had hij in het lijstje van de centrumverdedigers ook een plek kunnen veroveren met zijn aantal speelminuten: 3.802. De voormalig Ajacied leek in Londen een vaste waarde te worden op de linkerflank, maar liep in augustus een zware knieblessure op. Helaas voor Timber zal zijn naam volgend jaar oktober dus niet in dit lijstje prijken.

Tot slot levert de Eredivisie ook tussen de centrale verdedigers nog een naam af. Alexandre Penetra, die deze zomer door AZ werd opgepikt bij Famalicão, staat op de tiende plek in het klassement. De Portugese jeugdinternational speelde in het afgelopen jaar liefst 3.700 minuten. In Alkmaar heeft Penetra dit seizoen alweer een vaste basisplaats te pakken.