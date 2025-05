Michiel Kramer heeft live op televisie totaal geen medelijden met Ajax

Michiel Kramer heeft live op televisie gereageerd op de ontwikkelingen tijdens speelronde 33 van de Eredivisie. De spits van RKC Waalwijk stond voor de camera van ESPN toen de uitslag van FC Groningen - Ajax (2-2) doorkwam op de tribunes van De Kuip.

“Kan ik verder praten”, zegt Kramer plotseling met een grijns van oor tot oor. “Hoor je mij wel?” De supporters van Feyenoord waren woensdagavond dolblij met de late gelijkmaker in Groningen.

“Ik hoor jou wel, maar hier laten ze net de uitslag van Groningen - Ajax zien. 2-2, dus dan weet jij wel hoe laat het is”, aldus verslaggever Sinclair Bischop.

Kramer, die met RKC bijna gedegradeerd is, kan zijn lach niet onderdrukken. “Dat kunnen we hier altijd wel waarderen. In Rotterdam kunnen wij het wel waarderen als Ajax geen kampioen wordt. Mooi!”

Reactie Van Persie

Robin van Persie had niet direct door wat er aan de hand was, zo zei de hoofdtrainer van Feyenoord tijdens de persconferentie na afloop. “In eerste instantie niet. Wij stonden voor Vak S en de spelers werden één voor één naar voren geroepen. Dat gebeurt wel vaker, dat is hartstikke mooi.”

“Toen ontstond er in één keer luid gejuich en moest ik even schakelen. Ik kreeg snel door wat er was gebeurd. Er was een doelpunt gemaakt op een ander veld”, aldus Van Persie met een kleine glimlach.

Het komt in de Eredivisie aan op de allerlaatste speeldag. PSV begint met een punt voorsprong op Ajax aan het kampioensduel met Sparta. De Amsterdammers sluiten de competitie af tegen FC Twente.