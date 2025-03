Michel Vlap hakt knoop door over zijn aflopende verbintenis bij FC Twente

FC Twente gaat het aflopende contract van Michel Vlap verlengen, zo meldt Tubantia. De 27-jarige middenvelder had in zijn contract een optie tot een extra seizoen, die door de Tukkers is gelicht.

De Fries werd in 2021 door Twente gehuurd en in 2022 definitief overgenomen van R.S.C. Anderlecht. Vlap speelde tot dusver 151 officiële duels voor de club en was hij achttien keer trefzeker.

Dit seizoen beleeft Vlap zijn beste seizoen als Twente-speler: in 25 duels kwam hij tot 3 doelpunten en 6 assists. In zijn periode bij sc Heerenveen was hij in 34 wedstrijden bij 22 doelpunten betrokken.

FC Twente staat momenteel op de vierde plaats, wat recht geeft op directe plaatsing voor de Europa League. Aankomende zondag ontvangt het Feyenoord in de Grolsch Veste. De Rotterdammers bezetten de vijfde plaats, maar hebben een wedstrijd minder gespeeld.

De strijd om Europees voetbal is enorm spannend. FC Utrecht, FC Twente, Feyenoord en AZ zitten dicht bij elkaar. Door de vormdip van PSV is ook de strijd om de twee plaats nog niet beslist. Het gat tussen de nummer drie, FC Utrecht, en PSV bedraagt nog wel zes punten.

Twente is dit seizoen niet meer actief in Europa. De ploeg werd in de tussenronde over twee wedstrijden met 6-4 verslagen door FK Bodø/Glimt. Vlap leek dat duel te moeten missen vanwege de geboorte van zijn zoon, maar de kersverse vader reisde toch af naar Noorwegen.

De contractverlenging van Vlap is nog niet officieel bevestigd door de club, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd. Eerst richt de Twente-middenvelder zich op de cruciale wedstrijd tegen Feyenoord, die dus zondag op het programma staat.