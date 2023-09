Michael van Praag staat voor ‘sensationele’ terugkeer bij Ajax

Donderdag, 28 september 2023 om 14:24 • Wessel Antes • Laatste update: 15:39

Michael van Praag is door de overgebleven commissarissen Annette Morsman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen voorgedragen als man die orde moet scheppen in de bestuurlijke chaos bij Ajax, zo laat Mike Verweij van De Telegraaf weten op X. De journalist rept over een 'sensationele' terugkeer van de 76-jarige erevoorzitter. Daarnaast zou ook erelid Leo van Wijk (76) staan voor een terugkeer in de Raad van Commissarissen bij Ajax. Het duo moet de plaatsen in nemen van de opgestapte Pier Eringa en interim-algemeen directeur Jan van Halst.

De nieuwe bestuursraad moet de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zes weken van tevoren bekendmaken, zodat zij op 10 november over het toetreden van Van Praag en Van Wijk kunnen beslissen. Beiden keren dus op korte termijn definitief terug bij de Amsterdamse club, daar de bestuursraad al steun heeft gegeven aan het besluit van Morsman, Schlick en Van Oevelen.

Van Praag was tussen 1989 en 2003 liefst veertien jaar actief als voorzitter van Ajax. Hij is de zoon van de legendarische sportbestuurder Jaap van Praag, die enorm veel heeft betekend in de geschiedenis van de Nederlandse recordkampioen. Van Praag zelf was betrokken bij verschillende successen van de Amsterdammers. Zo won Ajax in zijn eerdere termijn bij de club onder meer de UEFA Cup (1992), Champions League (1995), de wereldbeker voor clubteams (1995) en de Europese Supercup (1995). Ook won Ajax in die periode zes keer de landstitel, vier keer de beker en viermaal de Johan Cruijff Schaal. Van Praag is overigens ook in beeld om voorzitter te worden van de Nederlandse Basketbalbond, zo maakte de NOS donderdag bekend.

Van Wijk is een jeugdvriend van Johan Cruijff en voormalig topman van luchtvaartmaatschappij KLM. Hij schopte het als voetballer tot het tweede elftal van Ajax en trad in 2012 toe tot de RvC, waarvan hij uiteindelijk voorzitter werd. Verweij lijkt positief te zijn over de beslissing om Van Praag en Van Wijk voor te dragen. "Omdat het tweetal Ajax van haver tot gort kent, senioriteit bezit en een berg bestuurlijke ervaring heeft, lijkt het logisch dat de overgebleven commissarissen bij Van Praag en Van Wijk uitkomen." Wel plaatst de journalist een kanttekening. "Toch klinkt er ook al kritiek dat de bestuursraad dit voorstel steunt. Van Praag was een warm pleitbezorger van de komst van Pier Eringa, die zich in een half jaar tijd ontpopte tot de allerslechtste Ajax-president commissaris ooit."

Bevestiging Ajax

Ajax bevestigt het nieuws van Verweij inmiddels via een kort statement op de clubwebsite. “Naar aanleiding van berichten in de media bevestigt Ajax dat er gesprekken gevoerd worden met Leo van Wijk en Michael van Praag over een mogelijke positie in de Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV. Aangezien het hier een lopend proces betreft kunnen er verder geen mededelingen over gedaan worden.”