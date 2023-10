Michael Reiziger neemt Ã©Ã©n debutant op in voorselectie Jong Oranje

Michael Reiziger neemt één debutant op in voorselectie Jong Oranje

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 15:21 • Lars Capiau

Michael Reiziger heeft de voorselectie van Jong Oranje bekendgemaakt. Robin Roefs is daarbij de opvallendste naam. De talentvolle doelman verdedigde de afgelopen weken het duel van NEC door afwezigheid van Jasper Cillessen en is daarvoor nu dus beloond met een eerste uitverkiezing. Ryan Gravenberch is wederom niet opgeroepen.

Reiziger en zijn manschappen treffen Gibraltar (thuis) en Zweden (uit) in de kwalificatie voor het EK in Slowakije. Ten opzichte van zijn vorige voorselectie, voert Reiziger dus een verandering door.

Roefs maakt namelijk zijn debuut in de voorselectie van Jong Oranje. Samen met Calvin Raatsie, Dani van den Heuvel en Rome-Jayden Owusu-Oduro vormt Roefs het keepersgilde. Raatsie is normaal gesproken de vaste keus onder de lat.

Achterin ontbreekt Ian Maatsen. De Chelsea-verdediger maakt namelijk deel uit van de voorselectie van het Nederlands elftal. Verder selecteert Reiziger de gebruikelijke namen voor de defensie.

Op het middenveld schittert Gravenberch door afwezigheid. De ex-Ajacied meldde zich begin september af voor Jong Oranje en die keuze lijkt hem niet in dank te zijn afgenomen. De Liverpool-speler werd vorige interlandperiode overgeslagen en hoeft ook nu niet te rekenen op een selectieplekje.

Voorin staan er geen verrassende namen op de lijst. Uitblinker in de vorige interlandperiode Sontje Hansen reist weer mee, waar ook de veelscorende Noah Ohio op de spelerslijst staat.

Volledige voorlopige selectie Jong Oranje:

Keepers: Dani van den Heuvel (Leeds United), Calvin Raatsie (FC Utrecht), Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Robin Roefs (NEC)

Verdedigers: Jorrel Hato (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Youri Baas (NEC Nijmegen), Rav van den Berg (Middlesbrough FC), Tyrese Asante (ADO Den Haag), Finn van Breemen (FC Basel), Neraysho Kasanwirjo (SK Rapid Wien), Ki-Jana Hoever (Stoke City FC), Serano Seymor (Excelsior), Anass Salah-Eddine (Ajax), Bjorn Meijer (Club Brugge)

Middenvelders: Fedde de Jong (SC Cambuur), Youri Regeer (FC Twente), Calvin Twigt (FC Volendam), Dirk Proper (NEC Nijmegen). Kenneth Taylor (Ajax), Isaac Babadi (PSV), Julian Baas (Excelsior)

Aanvallers: Million Manhoef (Vitesse), Myron van Brederode (AZ), Noah Ohio (Standard Luik), Emanuel Emegha (RC Strasbourg), Ruben van Bommel (AZ), Sontje Hansen (NEC), Ernest Poku (AZ).