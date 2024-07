Mexico wint bij start Copa América, maar moet vrezen voor zware blessure Edson Álvarez

Mexico is de Copa América begonnen met een minimale overwinning. De ploeg van bondscoach Jaime Lozano was in het NRG Stadium in Houston met 1-0 te sterk voor Jamaica. Het andere duel in de groep tussen Ecuador en Venezuela eindigde in 1-2.

Bijzonderheden:

Bij Mexico waren basisplaatsen weggelegd voor (voormalig) Eredivisionisten Santiago Gimenez, Edson Álvarez en Jorge Sanchez. Zij zagen kort na rust een doelpunt van Jamaicaan Michail Antonio worden afgekeurd wegens buitenspel.

Twintig minuten voor tijd was Mexico wél trefzeker. Bij Jamaica kregen ze de bal niet weg uit het eigen doelgebied, waarna Gerardo Arteaga uithaalde vanaf de rand van de zestien en de rechterhoek vond.

Toch was er van een feeststemming nauwelijks sprake bij Mexico. Na een half uur spelen moest Álvarez de strijd namelijk staken. De middenvelder van West Ham United ging vanuit het niets op de grond liggen en greep meteen naar de knie. Hij werd door medische specialisten van het veld gereden.

Mexico - Jamaica 1-0:

69' 1-0 Gerardo Arteaga