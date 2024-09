Messi scoort zeer fraai voor Miami; Súarez groeit uit tot schlemiel met gemiste reuzenkans in minuut 101

Inter Miami is in de nacht van zaterdag op zondag tegen puntenverlies in de MLS aangelopen. Lionel Messi zorgde er met een geplaatst afstandsschot voor dat zijn club alsnog een punt aan het competitieduel overhield: 1-1. Luis Suárez miste in de slotseconden nog een gigantische kans. De club van eigenaar David Beckham staat nog wel fier aan kop in de Eastern Conference.

Als koploper was Miami al verzekerd van deelname aan de achtste finales van de play-offs. Trainer Gerardo Martino zag echter geen reden om zijn belangrijkste spelers te sparen.

Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez en Messi begonnen tegen Charlotte allemaal in de basis. Voor de Argentijnse aanvoerder was het zijn vierde basisplaats op rij na een enkelblessure.

Messi kreeg vroeg in het duel een enorme mogelijkheid om Miami op voorsprong te schieten. Oog in oog met Charlotte-sluitpost Kristijan Kahlina kwam hij alleen niet verder dan een slap schot. Ook na rust produceerde hij slechts een rollertje in de handen van Kahlina na goed voorbereidend werk van Suárez.

De missers van Messi kwamen Miami uiteindelijk duur te staan, want Charlotte greep vervolgens brutaal de leiding nadat Karol Swiderski een inzet van zijn ploeggenoot Brandt Bronico van richting veranderde: 0-1.

Messi oogde hierna getergd en wilde zijn ploeg bij de hand nemen. Waar Kahlina eerst nog een antwoord had op een kopbal en afstandsschot, moest hij zich uiteindelijk wel gewonnen geven bij een inzet van net buiten het zestienmetergebied. Met de nodige precisie vond Messi de linker benedenhoek: 1-1.

Suárez had diep in blessuretijd (minuut 101 van de wedstrijd) nog de uitgelezen kans om Miami de volle buit te bezorgen, ware het niet dat de Uruguayaan vanaf drie meter miste.

Messi vond Alba, die de bal met een kopbal op een presenteerblaadje gaf aan Suárez. De spits leek echter te schrikken van Kahlina en schoot vervolgens van dichtbij hoog over.