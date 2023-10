Messi lijkt boezemvriend bij Barcelona in no time te kunnen verwelkomen

Zondag, 8 oktober 2023 om 17:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:50

Niets lijkt een hereniging van Lionel Messi en Luis Suárez nog in de weg te kunnen staan. Grêmio-trainer Renato Gáucho heeft bevestigd dat de Uruguayaanse spits vervroegd vertrekt bij de club. Daardoor kan Suárez vanaf januari transfervrij naar Inter Miami verkassen. De club van Messi had in de zomer ook al interesse, maar hikte toen tegen zijn contract aan.

Inter-eigenaar Jorge Mas bevestigde in juli al gesproken te hebben met Suárez. Grêmio wilde zijn topschutter toen echter niet laten gaan. Nu bevestigt Gaúcho dat er geen houden aan meer is.

"Luis Suárez zal aan het eind aan dit jaar vertrekken. We zullen hem missen omdat hij een onvervangbare speler is. Het was een enorm privilege om met hem te mogen werken", sprak de Braziliaanse coach voorafgaand aan het duel met Internacional.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het 'Barcelona-clubje' bij Inter Miami lijkt zo weldra uit vier spelers te bestaan. Naast Messi komen ook Jordi Alba en Sergio Busquets al uit voor de club van eigenaar David Beckham. Het viertal beleefde tussen 2014 en 2020 grote successen in Catalonië. Samen wonnen ze onder meer vier maal LaLiga en de Copa del Rey en eenmaal de Champions League.

De 37-jarige Suárez staat sinds januari dit jaar onder contract bij Grêmio. In die tijd wist El Pistolero 17 maal het net te vinden in 41 duels, alsmede 12 assists te geven. Sinds zijn vertrek uit Europa kwam de voormalig Ajacied ook nog uit voor jeugdliefde Nacional. Nu staat er een avontuur in de Verenigde Staten te wachten.

Met de huidige Barça-enclave, waartoe overigens ook manager Gerardo Martino behoort, wist Inter Miami al één prijs te winnen. In augustus voegden the Herons de Leagues Cup toe aan het palmares. In de Major League Soccer gaat het minder voor de wind. De laatste vier wedstrijden wist Inter Miami, hoewel Messi slechts in één daarvan meespeelde, niet meer te winnen.

Ook Andrés Iniesta leek afgelopen zomer nog even onderweg naar Inter Miami. Het 39-jarige Barcelona-icoon kreeg een officiële aanbieding van de club, maar koos voor een avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar was Iniesta vooralsnog goed voor één goal en één assist in zes officiële duels.