Memphis Depay en Jeremie Frimpong maken grote indruk op Van Hanegem: ‘Al komt hij met een helm het veld op’

Willem van Hanegem is onder de indruk geraakt van Jeremie Frimpong en Memphis Depay, zo laat de columnist optekenen in het Algemeen Dagblad. De Feyenoord-legende zegt vroeger het gevoel te hebben gehad dat Memphis nadrukkelijk op zoek was naar 'persoonlijk succes', maar daar is volgens de oud-middenvelder geen sprake meer van.

Van Hanegem bekeek de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Canada en zag met Frimpong en Memphis twee absolute uitblinkers. Frimpong gaf afgelopen donderdag een perfecte voorzet op Memphis, die zo van dichtbij voor de openingstreffer zorgde. De wingback van Bayer Leverkusen scoorde even later zelf ook in het duel dat Oranje uiteindelijk met 4-0 won.

"Bij Canada hadden ze één goede speler, Alphonso Davies van Bayern München", vindt Van Hanegem. "Die zag je donderdag in De Kuip denken na een paar keer te zijn opgekomen. Die Frimpong reageerde voortdurend en legde het gevaar Davies aan banden."

"En aanvallend was hij ook nog erg dreigend. Als tegenstander weet je dan: was het maar snel afgelopen vandaag, want dit wordt niets. Wat mij ook beviel aan Frimpong: hij ging geen onmogelijke acties aan. Als de mogelijkheid er niet lag, ging de bal terug. Hij dacht aan het team en niet aan zichzelf."

"En dat straalde er bij Memphis Depay ook vanaf", verlegt Van Hanegem de focus naar de transfervrije spits van Oranje. "Ik vond hem goed spelen. Ja, hij leek opeens op Björn Borg met die zweetband, maar dat interesseert mij helemaal niets. Al komt hij met een helm het veld op, dat moet die gozer zelf weten", doelt Van Hanegem op de veelbesproken zweetband die Memphis droeg tegen Canada.

"Wat maakt dat nou uit? Hij maakte een doelpunt, zette de tegenvallende Brian Brobbey alleen voor de keeper en was niet op jacht naar persoonlijk succes. Dat gevoel had ik in het verleden weleens. Dat het om dat ene doelpuntje voor hem ging. Of dat ene trucje. Of dat hij wilde laten zien hoe sterk hij wel niet was in een lijf-aan-lijf-gevecht. Dat was nu allemaal niet het geval."

Verbruggen

Over Bart Verbruggen is Van Hanegem minder zeker, simpelweg omdat de nummer één onder de lat weinig te doen kreeg. "Iedereen is opeens lovend over hem en ik hoop dat ze gelijk hebben hoor, maar ik denk weleens:."

"Als hij er tegen Polen eentje uit zijn knuisten laat vallen, dán wil ik het zien. Hoe sterk ben je dan als keeper? Keepen bij Brighton, waarin hij vaak wissel was, en die paar interlands tot op heden zeggen mij niet veel. Het echte werk gaat nu pas beginnen." Het echte werk begint voor Oranje over precies een week, wanneer Polen de eerste tegenstander is op het EK.

