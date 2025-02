'Memphis Depay stapte veel te dronken in auto en wordt veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf'

Memphis Depay moest dinsdag voor de rechter verschijnen nadat hij afgelopen zomer in Monaco veel te dronken achter het stuur stapte. Dat meldt het lokale medium Nice-Matin en wordt overgenomen door onder meer L'Équipe. De Nederlandse spits zou een voorwaardelijke gevangenisstraf hebben opgelegd gekregen.

Het incident zou op 6 augustus 2024 hebben plaatsgevonden, om precies 05:38 uur, zo meldt het lokale blad. Memphis zou op dat moment genieten van zijn vakantie in Monaco, nadat hij na een dienstverband bij Atlético Madrid geen contract meer zou hebben.

"Hij dronk meer dan normaal in twee nachtclubs in het Prinsdom", wijst het blad naar zijn handelingen in het vorstendom. "Dan begaat hij de fout om achter het stuur van zijn Rolls Royce te kruipen."

"Volgens het Openbaar Ministerie van Monaco, dat deze informatie bevestigde, trok zijn 'risicovolle rijgedrag' de aandacht van de openbare veiligheidsfunctionarissen, die hem vervolgens bevalen te stoppen", vervolgt Nice-Matin.

Wat blijkt: Memphis heeft niet een beetje te veel gedronken. "Er werd een alcoholpromillage van 1,01 mg/l uitgeademde lucht vastgesteld, ofwel meer dan 2 gram alcohol per liter in het bloed. Een cijfer dat niet zo heel ver afstaat van een alcoholcoma."

Memphis werd gearresteerd en gaf in politiehechtenis de feiten toe en bood zijn excuses aan. Dinsdag was de uitspraak van de rechtbank in Monaco, waar de ex-PSV'er en huidig aanvaller van dus werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf.