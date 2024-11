Memphis Depay leidt zege Corinthians in en snapt niets van gele kaart in blessuretijd

Memphis Depay was woensdagmiddag van grote waarde voor Corinthians. Mede dankzij zijn vroege treffer werd Cruzeiro met 2-1 verslagen. Corinthians stijgt naar de negende plaats in de Braziliaanse Série A. Memphis staat nu op vier treffers en vier assists over alle competities voor Corinthians.

Memphis was al in de elfde minuut trefzeker. Een voorzet vanaf rechts leverde in eerste instantie weinig gevaar op, totdat Memphis de bal in zijn voeten geschoven kreeg van verdediger Zé Ivaldo. Memphis hield even in om directe tegenstander Álvaro Barreal te ontwijken en schoot hard raak in de korte hoek: 1-0.

Klik op de tweet, dus niet op de video, om de beelden te bekijken op X.

Corinthians had de flow te pakken en kwam al snel op 2-0. Voormalig PSV'er André Ramalho dribbelde richting de zestien en kon kiezen tussen Memphis en Yuri Alberto. De keuze viel op Alberto, die via een verdediger doel trof.

Cruzeiro had vlak na koelpauze ook het nodige geluk, toen Kaiky uithaalde en hij zijn aangeraakte poging in de verre hoek achter Hugo Souza zag verdwijnen. Memphis kwam voor rust nog dicht bij de 3-1, ware het niet dat hij net niet helemaal lekker uitkwam met zijn passen.

Miscommunicatie in de verdediging bij Corinthians leverde bijna de gelijkmaker op, ware het niet dat Ramalho de reddende engel was voor de thuisploeg door een inzet van Barreal voor de lijn weg te halen.

Memphis kwam nadien meermaals in scoringspositie, maar het ontbrak de aanvaller aan scherpte en fortuin. Zo hielp hij een grote kans om zeep door de bal totaal verkeerd aan te nemen. In blessuretijd kwam hij nog het dichtst bij zijn tweede treffer, maar hij gaf de bal net te weinig richting mee en verlengde een voorzet tegen de paal.

Bij die actie kreeg Memphis, niet voor het eerst in de wedstrijd, last van kramp. De Moordrechter lag in eerste instantie achter de achterlijn, maar betrad het veld toen weer om het spel te vertragen. Arbiter Jonathan Pinheiro gaf daarop geel aan Memphis, die het daar niet mee eens was. Zijn milde armgebaren en vragende blik deden Pinheiro uiteraard niet van gedachten veranderen.