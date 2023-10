Meijer komt met pijnlijk nieuws voor Jasper Cillessen: ‘Hij accepteerde het’

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 14:21 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:35

Jasper Cillessen moet dit weekend genoegen nemen met een reserverol bij NEC. De 34-jarige doelman is hersteld van zijn hamstringblessure, maar trainer Rogier Meijer geeft tegen Almere City FC de voorkeur aan Robin Roefs. Laatstgenoemde maakte in de afgelopen duels een goede indruk, en mag daar tegen Almere dus een vervolg aan proberen te geven.

Cillessen viel op 23 september na een half uur geblesseerd uit, in de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Utrecht (3-0 zege). Hij bleek een blessure aan zijn hamstring te hebben opgelopen, en miste derhalve de volgende twee duels van NEC.

Nu is hij dus weer hersteld en zit de keeper bij de wedstrijdselectie, vertelt Meijer aan De Gelderlander. “Jasper heeft alleen deze week meegetraind. Hij moet eerst wat meer ritme opdoen op de training en dan kijken we verder.”

“Omdat Roefs de afgelopen weken goed heeft gekeept, is de keuze ook wat makkelijker om hem wat langer de tijd te geven. Ik heb ook vertrouwen in hem. Jasper accepteerde mijn beslissing”, aldus de NEC-trainer.

De twintigjarige Roefs stond als vervanger van Cillessen dus onder de lat in het restant van de wedstrijd tegen FC Utrecht, en in de duels met Vitesse (1-3) en sc Heerenveen (1-1). Ondanks dat hij in die laatste twee duels niet de nul wist te houden, maakte hij dus wel een goede indruk.

Overigens lijkt Meijer überhaupt geen wijzigingen door te voeren in zijn basiself, ten opzichte van de wedstrijd tegen Heerenveen twee weken geleden. Elayis Tavsan en Youri Baas keren ook allebei terug van een blessure, maar starten naar verwachting op de bank.

Het duel tussen NEC en Almere begint zaterdagavond om 20:00 uur in Nijmegen. De thuisploeg bezet momenteel de tiende plek (8 punten) in de Eredivisie, terwijl Almere veertiende staat (7 punten).