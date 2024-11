Meevaller voor Arne Slot: sterspeler Real Madrid raakt net voor topduel met Liverpool geblesseerd

Trainer Carlo Ancelotti kan de komende drie weken niet beschikken over Vinícius Júnior, zo meldt Real Madrid maandag via de officiële kanalen. De Braziliaan heeft een hamstringblessure overgehouden aan het LaLiga-duel met Leganés.

Vinícius Júnior maakte zondag de negentig minuten vol in het gewonnen duel met Leganés (0-3), waarin hij bovendien een assist leverde. Toch is hij gehavend uit de wedstrijd gekomen, zo blijkt daags na de ruime overwinning.

Het is een fikse aderlating voor de Madrilenen, die het komende woensdag in de Champions League opnemen tegen het Liverpool van manager Arne Slot. Ook het Champions League-duel met Atalanta lijkt Vinícius Júnior te moeten missen.

In de competitie zal Real Madrid het zonder een van zijn sterspelers moeten stellen tegen Getafe, Athletic Club en Girona. Ook de stadsderby tegen Rayo Vallecano lijkt te vroeg te komen voor Vinícius Júnior.

Het is een bekende blessure voor Vini, die afgelopen seizoen ook al tweemaal met vergelijkbare klachten langs de kant stond. De hamstringklachten zijn volgens de Spaanse media inherent aan de explosieve speelwijze.

De vleugelspits voegt zich bij een reeds overvolle ziekenboeg. Dani Carvajal, David Alaba, Éder Militão en Aurélien Tchouaméni zijn ook zeker niet inzetbaar tegen Liverpool. Achter de namen van Rodrygo en Lucas Vázquez staat nog een groot vraagteken.



Ancelotti kan in de voorhoede nog wel beschikken over Kylian Mbappé, die mogelijk vanaf de linkerkant zal spelen. Op rechts lijkt opnieuw Arda Güler te staan als Rodrygo niet inzetbaar blijkt. In de spits kiest de Italiaanse keuzeheer mogelijk voor Endrick of Brahim Díaz.