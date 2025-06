Jorrel Hato komt na zege met Jong Oranje met indirect transferadvies voor Ajax-directeur Alex Kroes

Jorrel Hato is zeer tevreden na de razendknappe overwinning van Jong Oranje op Jong Portugal. De Ajax-verdediger deelt de complimenten uit aan het elftal, dat ondanks een vroege rode kaart voor Ruben van Bommel met 0-1 won.

Dankzij een late countertreffer van invaller Ernest Poku plaatsten de mannen van Michael Reiziger zich voor de halve finales van het jeugd-EK. Daarin is Jong Engeland of Jong Spanje de tegenstander.

Hato stond als centrumverdediger negentig minuten lang tussen de lijnen en speelde een zeer verdienstelijke pot. "Perfect", zo omschrijft de linkspoot na afloop de avond in één woord bij ESPN.

"De eerste twintig minuten begonnen we best wel redelijk. Natuurlijk was het klote voor Ruben dat hij die rode kaart kreeg, maar gelukkig werden we niet in twijfel gebracht, deden we dingen die we moesten doen en gaven we heel weinig weg."

Dan wijst Hato naar de defensieve organisatie en Robin Roefs, de NEC-goalie die in de nadrukkelijke belangstelling stond en staat van zijn clubteam, Ajax. "Ik denk dat Robin niet heel veel heeft hoeven doen."

De mandekker wordt onderbroken als de verslaggever stelt dat het 'wel lekker zou zijn als je die bij Ajax er ook bij krijgt'. Dan begint het jonge talent breeduit te lachen.

"Ja... Dat is niet aan mij, maar Robin is een hele goede keeper. Wat hij doet met zijn toekomst, moet hij lekker zelf weten. Ik ga niet tegen hem zeggen wat hij moet doen", kapt Hato tenslotte glimlachend het gesprek af.