Ajax zet torenhoog in en wil Mislintat-aankoop met liefst 10 miljoen euro winst verkopen

Ajax hoopt in de komende periode forse transfersommen te gaan opstrijken. In een overzicht spreekt ESPN over de spelers die mogelijk gaan vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Technisch directeur Alex Kroes hoopt zelfs veel winst te gaan maken met de eventuele verkoop van een aankoop van oud-bestuurder Sven Mislintat.

Volgens de berichtgeving van de sportzender houdt Ajax rekening met het vertrek van veel spelers. Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Jakov Medic en Sivert Mannsverk werden afgelopen seizoen al verhuurd en de club hoopt dat de spelers permanent vertrekken.

Medic vertrok al naar Norwich City, maar Kroes hoopt dat meerdere spelers de uitgang zullen vinden. Eenvoudig is het niet, want bij Ajax beschikken de aankopen van Mislintat over een langdurig contract en een goed salaris.

Toch hoopt Kroes ook op enkele spelers winst te maken. De Amsterdammers houden er rekening mee dat er nog concrete interesse komt voor Brian Brobbey, maar ook voor Josip Sutalo.

De Kroatisch international ligt volgens ESPN ‘aardig in de markt’ en hij mag ‘bij een goed bod’ vertrekken. Ajax wil naar verluidt een forse winst pakken op de verkoop van de centrumverdediger.

“Over Sutalo is men in Amsterdam tevreden, maar gezien zijn status als Kroatisch international en na zijn goede afgelopen seizoen kan Ajax hem deze zomer met winst verkopen. Ajax betaalde twee jaar geleden dik twintig miljoen euro voor Sutalo en mikt deze zomer op een bedrag van circa dertig miljoen euro”, schrijft ESPN.

Hoe Sutalo, die door Mislintat naar Ajax werd gehaald, zelf denkt over een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA, is onduidelijk. Voor zijn overgang naar Amsterdam speelde de stopper voor Dinamo Zagreb.