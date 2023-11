Mbappé verzorgt met goal van 35 meter het hoogtepunt bij recordzege Frankrijk

18 november 2023

Frankrijk heeft zaterdagavond z’n grootste zege ooit geboekt. In eigen huis werd er met liefst 14-0 gewonnen van Gibraltar. Bij rust stond het al 7-0. Tot zaterdag was de grootste zege voor Frankrijk de 10-0 overwinning op Azerbeidzjan in 1995, maar dat record is nu dus gebroken. Tegelijkertijd was het de grootste overwinning voor een land in de EK-kwalificatie aller tijden én voor Gibraltar de grootste nederlaag ooit.

Hoewel Frankrijk al enige tijd verzekerd is van deelname aan het EK van volgend jaar, begon het toch met grote namen als Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Dayot Upamecano aan het duel. De meest opvallende naam was echter Warren Zaïre-Emery: met zijn 17 jaar en 255 dagen de jongste speler voor Frankrijk in ruim honderd jaar tijd.

Zoals verwacht kon worden schoot Frankrijk uit de startblokken. Na vijf minuten stond het al 2-0. Eerst passeerde Ethan Santos zijn eigen doelman, door een lage voorzet van Jonathan Clauss binnen te glijden. Vervolgens maakte Marcus Thuram uit de rebound – na een schot van Griezmann – de 2-0.

In de zestiende minuut maakte Zaïre-Emery bij de eerste paal alert een voorzet van Kingsley Coman af: 3-0. Juichen kon de middenvelder van Paris Saint-Germain echter niet, want hij werd vlak na het raken van de bal getorpedeerd door een gestrekt been van Santos, die dus ook al een eigen doelpunt op zijn naam had gezet.

Zaïre-Emery ging met veel pijn naar de grasmat en werd meteen omringd door zijn ploeggenoten, die zich duidelijk zorgen maakten. Santos, de maker van de overtreding, kreeg een rode kaart, terwijl Zaïre-Emery werd vervangen door Youssouf Fofana.

Frankrijk stond dus al met 3-0 voor, en Gibraltar moest verder met tien man. Het telraam kon erbij worden gepakt, en dat kwam goed van pas. Na hands van Lee Casciaro benutte Mbappé een penalty (4-0), Clauss knalde van ruim twintig meter de 5-0 binnen en in de 36ste minuut scoorde Coman van dichtbij na een afvallende bal: 6-0. Fofana tekende vlak voor rust voor de 7-0.

Na de rust deed Frankrijk het aanvankelijk wat rustiger aan, wat scoren betreft. Maar na ruim een uur ging het toch weer los. Het begon met Adrien Rabiot, die na scrimmage raakschoot: 8-0. Enkele minuten later zorgde Coman na een combinatie met Mbappé voor nummer negen.

Met een schuiver in de lange hoek tekende Ousmane Dembélé voor de 10-0, een evenaring van de vorige grootste zege ooit van Frankrijk. Les Bleus hadden echter nog een kleine twintig minuten over om het record daadwerkelijk te breken. En dat gebeurde.

Na terugleggen van Theo Hernández maakte Mbappé de 11-0, waarna diezelfde superster even later voor het hoogtepunt zorgde: met een schot van 35 meter zette hij de 12-0 op het bord. Vlak voor tijd maakte Olivier Giroud de 13-0 (na goed werk van Griezmann) en 14-0 (spectaculaire omhaal uit de rebound).