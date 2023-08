Mbappé denkt PSG bij rentree naar zege te knallen, maar dan is daar Aboukhlal

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:16

Paris Saint-Germain is er bij de comeback van Kylian Mbappé en het debuut van Ousmane Dembélé niet in geslaagd om te winnen van Toulouse. Mbappé, die zijn conflict bijlegde en vlak na rust als invaller terugkeerde, bracht PSG via een penalty nog wel op voorsprong. Een rake strafschop van voormalig AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal bezorgde PSG vlak voor tijd alsnog puntenverlies: 1-1. PSG heeft pas twee punten na twee duels in de Ligue 1, terwijl Toulouse op vier punten komt.

PSG nam deze week afscheid van Neymar, die voor minimaal tachtig miljoen euro is verkocht aan Al-Hilal. De voorhoede bestond tegen Toulouse uit centrumspits Gonçalo Ramos en de vleugelspitsen Lee Kang-in en Vitinha. Marco Asensio, vorige week nog de rechtsbuiten, moest het doen met een plek op de bank. Bij Toulouse begonnen Thijs Dallinga en Aboukhlal als gebruikelijk in de basis. Ibrahim Cissoko, die deze zomer overkwam van NEC, ontbrak vanwege een blessure.

In de eerste helft had PSG zwaar de overhand, maar vertoonden de Parijzenaren hetzelfde probleem als een week geleden: de kansen werden niet afgemaakt. Dat was opnieuw te wijten aan Gonçalo Ramos. De Portugees kreeg zeven minuten voor rust op aangegeven van Achraf Hakimi een vrije schietkans, maar schoot naast. Gonçalo Ramos kwam vlak voor rust knap voor zijn man om een voorzet van Fabián Ruiz in te glijden, maar doelman Guillaume Restes redde.

Luis Enrique greep kort na rust in door Mbappé en Dembélé te brengen. Beide invallers gaven PSG een enorme impuls. Mbappé omspeelde in de 59ste minuut zijn tegenstander Rasmus Nicolaisen uiterst handig en werd op de voet geraakt: een penalty voor PSG. Mbappé schoot die zelf binnen: 0-1. Dembélé dacht een kwartier voor tijd ook te gaan scoren. De rechterspits dribbelde handig om twee spelers heen en had de bal voor het inschieten, maar gleed weg. Toulouse kreeg vier minuten voor tijd vrijwel uit het niets een penalty, toen Hakimi zeer ongelukkig en onbedoeld op de hak liep bij Aboukhlal. Laatstgenoemde schoot van elf meter zelf binnen: 1-1.