Mbappé beslist niet gediend van vraag over Real Madrid direct na CL-exit met PSG

Met de nodige tegenzin stond Kylian Mbappé dinsdagavond de aanwezige pers te woorden na afloop van het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund (0-1). Een van de journalisten vroeg de steraanvaller of hij woensdag zal juichen voor Real Madrid, waarop Mbappé besloot weg te lopen van het interview.

PSG moest in de return van de halve finale van het miljardenbal een 1-0 achterstand goedmaken. De Parijzenaren kwamen in eigen huis tot legio kansen, maar wonder boven wonder scoorden ze niet. Dortmund deed dat wel en dus waren de Duitsers over twee wedstrijden met 2-0 te sterk.

Een van de spelers van PSG die het vizier niet op scherp had, was Mbappé. De vleugel- annex centrumspits slaagde er meermaals niet in om doelman Gregor Kobel vanuit kansrijke positie te verschalken.

Snel na afloop van de kraker stond Mbappé de pers te woord. Een van de aanwezige journalisten vroeg hem in het Frans of hij woensdagavond voor Real Madrid zou juichen.

Mbappé reageerde zonder ook maar een woord te zeggen. Hij keek de journalist gefrustreerd aan, alvorens de aanvaller wegliep naar de volgende horde interviewers. Mbappé is bezig aan zijn laatst maanden in de Franse hoofdstad. De voormalig speler van AS Monaco beschikt over een aflopend contract en is absoluut niet van plan dit te gaan verlengen.

Al maandenlang is de verwachting dat Mbappé gaat tekenen bij Real Madrid, maar vooralsnog werd de overstap niet officieel gecommuniceerd. Onder meer het Franse medium Foot Mercato berichtte al wel over een akkoord.

De Koninklijke neemt het woensdagavond in de andere halve finale op tegen Bayern München. Het heenduel in Duitsland eindigde in een 2-2 remise.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties