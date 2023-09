Maurice Steijn: 'Of mijn wissels een statement waren richting Sven Mislintat?

Zondag, 24 september 2023 om 17:33 • Mart van Mourik

Maurice Steijn is teleurgesteld in het spel van Ajax tegen Feyenoord. Hoewel de trainer van de Amsterdammers tevreden is over de wijze waarop zijn ploeg het duel begon, baalt hij van de persoonlijke fouten die gemaakt zijn. Steijn benadrukt overigens dat de wissels die hij doorvoerde géén statement richting Sven Mislintat waren.

“Hoe ik hier sta? Teleurgesteld natuurlijk”, vertelt Steijn na afloop van het gestaakte duel (0-3 tussenstand) voor de camera van ESPN. “Vooral in het wedstrijdverloop ben ik teleurgesteld. De opdracht was om hoog druk te zetten. De eerste tien minuten begonnen we goed, maar de eerste kans voor Feyenoord werd meteen een goal. Hoe gek het ook klinkt, ik heb daarna toch een ploeg gezien die erin bleef geloven en kansen creëerde. Maar dan maak je fouten, en daar kun je gewoon niet tegenaan voetballen.”

“Of ik een statement heb gemaakt door Silvano Vos te laten starten en Rensch erin te brengen voor Gaaei? Nee hoor, zeker niet”, vervolgt Steijn. “Ik kijk gewoon hoe die jongens presteren en ik denk dat Vos het heel goed heeft gedaan toen hij inviel. Het is gewoon een goede middenvelder hij zit momenteel beter in zijn vel dan die andere middenvelders. Rensch was al een optie om mee te starten, maar hij was de hele week niet fris geweest. Hij was donderdag ook geblesseerd.”

“Anass Salah-Eddine heb ik gebracht omdat ik Sosa niet goed vond spelen. Ik wilde Hato centraal houden vanwege zijn snelheid. Dus dat waren de keuzes en dat heeft niets met een statement te maken. Tahirovic heeft nu een mindere periode en hij heeft ook veel wedstrijden gespeeld. Rensch was niet fris, en daarom heb ik Gaaei opgesteld. Verder wil ik niks over mijn band met Mislintat zeggen. Laten we het bij deze wedstrijd houden", belsuit de coach van Ajax.