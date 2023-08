Maurice Steijn laat Steven Berghuis op de bank beginnen tegen Ludogorets

Donderdag, 31 augustus 2023 om 18:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:05

Maurice Steijn heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor de return in de Europa League tegen Ludogorets. De oefenmeester zag de uitblinker in Bulgarije, Mohammed Kudus, vertrekken naar West Ham United. Carlos Forbs neemt zijn plek als rechtsbuiten in. Steven Berghuis is fit genoeg om bevonden om in de selectie te zitten, maar neemt plaats op de bank. Kenneth Taylor krijgt andermaal een basisplaats, terwijl ook Branco van den Boomen aan de aftrap verschijnt. Ajax is na de 1-4 zege in Razgrad zeer dicht bij het bereiken van de groepsfase.

Jay Gorter verdedigt het Amsterdamse doel. De goalie ziet Devyne Rensch, Jakov Medic, Jorrel Hato en Owen Wijndal voor zich staan. Anton Gaaei moet zodoende nog even wachten op zijn debuut. Benjamin Tahirovic en Van den Boomen zijn de controleurs op het middenveld, terwijl Taylor op 10 voor de aanvoer richting de aanval moet zorgen. Spits Brian Brobbey wordt geflankeerd door Forbs (rechts) en Steven Bergwijn (links).

Aan de hand van Kudus, die uiteindelijk een hattrick maakte, nam Ajax in de heenwedstrijd al voor rust afstand van Ludogorets. Berghuis was toen ook basisspeler, maar zijn meespelen in de return was onzeker omdat hij ziek was. De aanvallende middenvelder is echter op tijd hersteld. De Ajax-fans zullen nog even geduld moeten hebben om aankopen Josip Sutalo, Chuba Akpom en Georges Mikautadze aan het werk te zien, daar zij niet zijn ingeschreven voor het tweeluik. Daarnaast is het papierwerk van Gastón Ávila nog niet rond, waardoor ook de Argentijn nog moet wachten op zijn debuut. Steijn waakt voor onderschatting tegen Ludogorets. "We nemen deze wedstrijd, ondanks dat we er goed voor staan, heel serieus.”

Ludogorets spoelde de kansloze nederlaag tegen Ajax zondag weg met een overtuigende 5-0 zege op Beroe. Franco Russo en Bernard Tekpetey zorgden al snel voor de 2-0 voorsprong. Na rust waren Jakub Piotrowski, Caio Vidal en Spas Delev verantwoordelijk voor de overige treffers. Laatstgenoemde was er in maart 2017 hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat het Nederlands elftal een cruciale nederlaag leed in de kwalificatie voor het WK 2018. De spits bezorgde Matthijs de Ligt toen een horrordebuut, maar is tegenwoordig bankzitter bij Ludogorets, daar Rwan Seco de nummer één in de spits is. De Adelaars zijn door de zege op Beroe opgeklommen naar de zesde plaats in de Parva Liga.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Medic, Hato, Wijndal; Tahirovic, Taylor, Van den Boomen; Forbs, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling Ludogorets: Sluga; Witry, Sonko-Sundberg, Verdon, Heister; Yordanov, Goncalves, Piotrowski; Caio Vidal, Rwan Seco, Tekpetey.