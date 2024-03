‘Maurice Steijn is een van twee kandidaten voor trainerspositie in Eredivisie’

SC Heerenveen is intern bezig om na te denken over een eventuele opvolger van trainer Kees van Wonderen, zo verzekert Omroep Fryslân-clubwatcher Arjen de Boer in de Sportcast. Volgens De Boer zouden de Friezen nadenken over een samenwerking met Maurice Steijn of John van den Brom.

Momenteel beschikt Van Wonderen over een aflopend contract in het Abe Lenstra Stadion en het is vooralsnog onduidelijk of beide partijen openstaan voor verlenging van de verbintenis.

Duidelijk is wel dat Heerenveen vooruitdenkt en voorsoorteert op een eventueel vertrek van de huidige coach. De Boer weet dat de namen van Steijn en Van den Brom ‘rondgaan’ binnen de club, al wil directeur Ferry de Haan niet ingaan op de geruchten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik heb mijn twijfels of Van Wonderen zelf nog wel wil”, zo vertelt de presentator van de Sportcast. “Hij heeft ook uitgesproken dat SC Heerenveen zeker om zich heen moet kijken. Dat ze mogen praten met andere kandidaten.”

Heerenveen draait een wisselvallig seizoen, al wisten de Friezen in de afgelopen weken de weg omhoog wel weer in te slaan met negen punten uit de laatste vier wedstrijden. In de Eredivisie bezet de ploeg van Van Wonderen de negende positie, terwijl Heerenveen in de zestiende finales van de TOTO KNVB Beker al werd uitgeschakeld door Vitesse.

“Ik heb contact gehad met algemeen directeur Ferry de Haan: ze zijn inderdaad aan het spreken met kandidaten. Ik denk dat er binnen nu en tien dagen echt wel duidelijkheid komt over de toekomst van Van Wonderen. Eerlijk gezegd denk ik dat Heerenveen zegt: we verlengen niet”, vervolgt De Boer, die weet wie mogelijk het stokje overnemen van Van Wonderen.

“Via via krijg ik wat namen binnen: Maurice Steijn en John van den Brom. Ferry de Haan wil het niet bevestigen”, aldus De Boer.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties