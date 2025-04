Maurice Steijn: 'Ik heb totaal geen wraakgevoelens richting Ajax'

Maurice Steijn kende als trainer van Ajax eigenlijk louter tegenslagen, met als dieptepunt het ontslag in oktober 2023. Maar ondanks alle problemen koestert de huidige trainer van Sparta Rotterdam geen wrok richting zijn oude werkgever uit Amsterdam.

Sparta is aan een sterke reeks bezig en hierdoor bijna zeker van minstens nog een jaar in de Eredivisie. Steijn is vooral daar mee bezig in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Ajax van aankomende zondag.

''Als we winnen, zou dat lekker zijn, omdat we dan met Sparta ongelofelijk op koers blijven. Ik heb totaal geen wraakgevoelens richting Ajax'', zo benadrukt Steijn vrijdag in een interview met ESPN.

Steijn begon dramatisch aan het seizoen 2023/24 en stond met Ajax zelfs even onderaan in de Eredivisie. Na elf wedstrijden en een stortvloed aan kritiek besloot het bestuur van de Amsterdammers om de Haagse trainer de laan uit te sturen.

Desondanks kijkt de Sparta-coach met bewondering naar het werk dat Francesco Farioli bij Ajax levert. ''Als je kijkt met welke problemen John (van 't Schip, red.) en ik vorig jaar te maken hadden, dan is het heel knap hoe hij het sentiment heeft weten te draaien. Dat is ongelofelijk knap, daar verdient hij alle complimenten voor.''

Steijn levert momenteel goed werk bij Sparta, maar weet nog niet of hij ook komend seizoen op Het Kasteel werkt. ''We hebben het even voor ons uitgeschoven. Ik heb vorige week met de clubleiding gesproken. We hebben onze dingen op tafel gelegd. We hebben afgesproken dat we er geen tijdspanne aan verbinden.''

''Ik heb in elk geval aangegeven dat ik wil kijken hoe de dingen lopen de komende wedstrijden. Dat ik er nog niet uit ben, dat weet Sparta en dat heb ik laten weten'', aldus Steijn.