Matthijs de Ligt en Annekee Molenaar trouwen in het geheim en delen intieme huwelijksfoto’s

Matthijs de Ligt en Annekee Molenaar zijn in het huwelijksbootje gestapt, zo laten de twee weten via Instagram. De trouwerij vond, met het oog op het EK, plaats in besloten kring.

Zondag delen De Ligt en Molenaar foto's op Instagram van de feestelijke gebeurtenissen. Waar de trouwerij heeft plaatsgevonden wordt niet bekendgemaakt.

“Met het EK in Duitsland deze zomer leek het onmogelijk om een grote bruiloft te plannen. Maar we wilden het officieel maken door man en vrouw te worden!", laten de twee weten op Instagram. "Daarom hebben we het gevierd in kleine kring."

De Ligt bevindt zich op dit moment in Zeist, waar hij zich met het Nederlands elftal voorbereidt op het EK voetbal. De verdediger deed tegen Canada zeventig minuten mee. Maandag staat het duel met IJsland op het programma.

De Ligt en Molenaar zijn sinds vijf jaar bij elkaar. Vorig jaar zomer vroeg de verdediger van Bayern München zijn geliefde ten huwelijk op een strand in Griekenland.

Molenaar is model en dochter van oud-voetballer Keje Molenaar. De twee waren pas zeven maanden bij elkaar, toen ze besloten te verhuizen naar Turijn, waar De Ligt destijds speelde voor Juventus.

