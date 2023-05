Mats Seuntjens vindt nieuwe club in de Eredivisie en tekent voor twee jaar

Dinsdag, 9 mei 2023 om 19:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:22

Mats Seuntjens gaat na dit seizoen aan de slag bij FC Utrecht, zo meldt het Brabants Dagblad woensdagavond. De 31-jarige aanvaller annex middenvelder staat op het punt om een tweejarig contract te ondertekenen in de Domstad, zo laten betrouwbare bronnen aan de krant weten. De medische keuring moet deze week nog wel plaatsvinden. Seuntjens wordt in Utrecht gezien als de opvolger van Taylor Booth, die in de belangstelling staat van verschillende clubs.

Seuntjens heeft zich dit seizoen samen met onder meer Michiel Kramer ontwikkeld tot smaakmaker bij de Waalwijkers. De Noord-Brabanders trokken de technicus afgelopen winter transfervrij aan, nadat hij zijn contract bij Fortuna Sittard had laten ontbinden. Seuntjens maakte vanaf zijn eerste wedstrijd in het Mandemakers Stadion indruk. Tot op heden kwam hij zeventien keer in actie voor RKC en daarin was hij goed voor vier treffers en acht assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het vertrek van Seuntjens mag geen grote verrassing heten. De geboren Bredanaar kwam door zijn goede prestaties op de radar van verschillende clubs te staan. Na afloop van het met 4-1 gewonnen duel met FC Volendam van vrijdag liet Seuntjens al doorschemeren bezig te zijn aan zijn laatste wedstrijden voor RKC. Met name FC Twente leek een serieuze kanshebber te zijn voor zijn handtekening, maar de Tukkers vissen dus achter het net.

Naast Twente heeft ook AZ nadrukkelijk interesse getoond. Seuntjens kwam in het verleden al tot 110 wedstrijden voor de Alkmaarders, maar van een hernieuwde samenwerking komt het niet. Seuntjens heeft aangegeven dat zijn voorkeur bij FC Utrecht ligt. Van het succeselftal van RKC lijkt er weinig over te blijven. Naast Seuntjens vertrekt ook trainer Joseph Oosting (FC Twente), die vermoedelijk zijn assistenten Peter Uneken en Sander Duits meeneemt. Eerder werd al bekend dat Saïd Bakari en Pelle Clement na dit seizoen actief zijn voor Sparta Rotterdam.