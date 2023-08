‘Mason Greenwood kan ook interlandcarrière nieuw leven inblazen’

Woensdag, 23 augustus 2023 om 16:18

Jamaica overweegt Mason Greenwood te benaderen om interlands te gaan spelen voor het Caribische eiland, weet Daily Mail. Volgens de Engelse berichtgeving denken de Jamaicanen kans te maken bij het 21-jarige talent, nu zijn vertrek bij Manchester United is aangekondigd. Maandag werd bekend dat the Red Devils en Greenwood uit elkaar gaan na een uitgebreid onderzoek van zes maanden. De aanvaller kan dus niet alleen op zoek naar een nieuwe werkgever, maar krijgt mogelijk ook de kans om zijn interlandcarrière nieuw leven in te blazen als aanvaller van Jamaica.

Het is nog onbekend hoe Greenwood, enkelvoudig international van Engeland, tegenover een interlandcarrière met Jamaica staat. Vanwege zijn roots en beperkt aantal interlands is een switch technisch gezien in ieder geval mogelijk. In het verleden deed het eiland al tevergeefse pogingen om de in Bradford geboren vleugelspits te strikken. Greenwood, die altijd te boek stond als een van de grootste Engelse talenten van zijn generatie, gaf destijds de voorkeur aan een rijke interlandcarrière met zijn geboorteland. Momenteel lijkt het er echter niet op dat Greenwood snel een oproep gaat krijgen voor the Three Lions, waardoor Jamaica denkt kans te maken op zijn diensten.

Greenwood, die zijn laatste wedstrijd voor United in januari 2022 speelde, gaat zijn tot medio 2025 lopende contract in Manchester niet uitdienen. De Engelse grootmacht heeft in samenspraak met de aanvaller besloten dat hij zijn carrière elders gaat voortzetten. Greenwood werd begin vorig jaar opgepakt en geschorst vanwege beschuldigingen van verkrachting en mishandeling van zijn vriendin, met wie hij inmiddels een kind heeft gekregen. Afgelopen februari werden alle aanklachten ingetrokken. United voerde zelf een intern onderzoek uit, waarbij het toegang had tot ‘bewijs dat niet toegangelijk was voor het publiek’.

Reactie United

De club van manager Erik ten Hag kwam in een uitgebreid statement met uitleg over hoe het tot de beslissing is gekomen om afscheid te nemen van Greenwood. “Ons proces begon in februari 2023, nadat alle aanklachten tegen Mason waren ingetrokken. Gedurende het hele proces hebben we rekening gehouden met de wensen, rechten en het perspectief van het vermeende slachtoffer, samen met de normen en waarden van de club, en hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk informatie en context te verzamelen. Dit heeft ons genoodzaakt om voorzichtig te werk te gaan bij het verkrijgen van bewijs dat niet openbaar is, inclusief van mensen met directe kennis van de zaak.”

“Op basis van het beschikbare bewijs hebben we geconcludeerd dat het online geplaatste materiaal geen volledig beeld gaf en dat Mason de strafbare feiten waarvoor hij oorspronkelijk werd aangeklaagd, niet heeft gepleegd. Dat gezegd hebbende heeft Mason, zoals hij vandaag publiekelijk erkent, fouten gemaakt waarvoor hij verantwoordelijkheid neemt”, vervolgde United. “Alle betrokkenen, inclusief Mason, erkennen dat het moeilijk voor hem is om zijn carrière bij Manchester United te hervatten. Daarom is wederzijds overeengekomen dat het voor hem het beste zou zijn om dat buiten Old Trafford te doen, en we zullen nu met Mason samenwerken om dat te realiseren." Waar Greenwood zijn carrière gaat voortzetten zal nu moeten blijken. Mogelijk krijgt hij bij Jamaica dus snel weer de kans om interlands te spelen.