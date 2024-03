Marktwaardes Feyenoord: Santiago Gimenez daalt; zes spelers stijgen

Transfermarkt heeft in een periodieke update de transferwaarden van verschillende Eredivisie-spelers bijgewerkt. Als er wordt gekeken naar de selectie van Feyenoord (totale marktwaarde: 313 miljoen euro), blijkt dat de marktwaarde van superster Santiago Gimenez door zijn doelpuntendroogte is gedaald. Mats Wieffer, Thomas Beelen en Yankuba Minteh zien hun marktwaarde juist stijgen na een reeks goede wedstrijden.

Belangrijk om te vermelden is dat Transfermarkt geen gebruik maakt van een algoritme om transferwaarden te bepalen. In plaats daarvan calculeert het de marktwaarden van spelers op basis van discussies tussen gebruikers en market value admins van de site.

Stijgers

Oranje-international Wieffer was de afgelopen maanden zeer belangrijk voor Feyenoord. Volgens de gerenommeerde Duitse website is de 24-jarige middenvelder liefst 9 miljoen euro in waarde gestegen.concludeert dat Wieffer inmiddels 27 miljoen euro waard is. Mede door zijn tot medio 2027 lopende contract lijkt het erop dat de nuchtere controleur komende zomer het uitgaande transferrecord van Feyenoord kan verbreken.

Ook Beelen en Minteh hebben goede zaken gedaan bij Feyenoord. De huurling van Newcastle United zou inmiddels 12 miljoen euro waard zijn, 4 miljoen euro meer dan in december. Beelen ziet zijn marktwaarde eveneens met 4 miljoen euro stijgen, waardoor de 22-jarige centrumverdediger nu op 7 miljoen euro wordt ingeschat.

Antoni Milambo en Timon Wellenreuther zouden nu beiden 6 miljoen euro waard zijn. Voor het achttienjarige toptalent uit Rotterdam-Zuid betekent dat een waardestijging van 2 miljoen euro, terwijl de Duitse goalie zijn waarde zelfs heeft verdubbeld met 3 miljoen euro. Tot slot ziet defensief talent Givairo Read (17) zijn waarde stijgen van 25.000 naar 800.000 euro.

Dalers

Waar Feyenoord zes selectiespelers in waarde ziet stijgen, isook kritisch door hetzelfde aantal dalers aan te wijzen. Aanvalsleider Gimenez is de grootste daler met liefst 5 miljoen euro, waardoor hij nu 45 miljoen euro waard zou zijn. Daarmee is hij nog steeds veruit de meest waardevolle speler in de selectie van de stadionclub. Verdediger Dávid Hancko blijft consistent op 35 miljoen euro staan.

Opmerkelijk genoeg daalt Lutsharel Geertruida in waarde. Waar de verdediger van het Nederlands elftal in december nog op 35 miljoen euro werd geschat, zou hij Feyenoord in de huidige markt nog maar 32 miljoen euro op moeten leveren. Mogelijk heeft de daling te maken met zijn tot medio 2025 lopende contract.

Igor Paixão (van 15 miljoen naar 12 miljoen euro) ziet zijn marktwaarde eveneens met 3 miljoen euro dalen. Ook de geblesseerde Justin Bijlow ziet zijn marktwaarde zakken. De onfortuinlijke doelman zou in plaats van 15 miljoen euro inmiddels slechts 13 miljoen euro waard zijn. Ayase Ueda (8 miljoen euro) en Marcos López (3 miljoen euro) zijn beiden 1 miljoen euro minder waard.

