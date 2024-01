Mark-Jan Fledderus stopt direct als amateur na klap in gezicht tegenstander

Mark-Jan Fledderus stopt per direct als amateurvoetballer, zo is maandag duidelijk geworden. De voormalig technisch directeur van FC Groningen (41) liet zich afgelopen weekeinde in zijn debuutwedstrijd voor de Groningse amateurclub HSC provoceren en gaf tegenstander Tijs Welfing van ODV een klap in het gezicht.

Fledderus, tegenwoordig technisch manager van de Eredivisie CV, moest maandagochtend direct op het matje komen bij Jan de Jong, directeur van de KNVB. "Mark-Jan is er vanochtend direct op aangesproken. Hij toont zich schuldbewust, gaat ook niet meer voetballen", zo luidt de reactie aan De Telegraaf.

"Over de inhoud van het gesprek doen we verder geen mededelingen. Dat is iets tussen werkgever en werknemer. Maar blij zijn we er natuurlijk niet mee", voegt De Jong daaraan toe.

De klap in het gezicht kwam Fledderus niet op een rode kaart te staan, simpelweg omdat de scheidsrechter van dienst het voorval niet had gezien. Desondanks heeft het incident verstrekkende gevolgen voor de oud-voetballer, daar er snel aandacht kwam in de regionale en landelijke media.

Fledderus lacht het weg bij de camera van RTV Noord en doet het voorkomen als een duw.. maar @KNVB kijken jullie even mee? pic.twitter.com/w5VaJSTfU5 — Jasper Boer (@Jboer0) January 28, 2024

"Ja, ik had rood moeten hebben. Het was dom", was Fledderus zondag direct na afloop schuldbewust in gesprek met RTV Noord. "De speler van ODV gaf me een duwtje bij het teruglopen. Ik vond hem heel irritant en gaf hem een duw in het gezicht terug. Daarna denk ik: wat doe je nou weer sukkel? Het temperament zit er nog steeds in, daar baal ik van."

Fledderus was door Hans Nijland naar HSC gehaald. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen is voorzitter van de Groningse vierdeklasser en wilde de selectie van een impuls voorzien in de strijd tegen degradatie. Nijland kent Fledderus goed uit hun gezamenlijke tijd bij de Trots van het Noorden, waardoor snel overeenstemming werd bereikt.

Dat Fledderus al na een duel afhaakt, is een flinke domper voor Nijland. "Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Het leek een mooie middag te worden voor ons amateurclubje en dan gebeurt dit en is het een en al droefenis. Zoiets maakt heel veel los. Dat is in deze tijd nu eenmaal zo met social media en filmpjes en weet ik allemaal nog meer", treurt de voorzitter in gesprek met De Telegraaf.

"Mark-Jan is de eerste om te zeggen dat het oliedom is geweest, dat hem dit is overkomen. Ik voel me als voorzitter hier ook enorm verantwoordelijk voor. Het is niet goed voor Mark-Jan, maar het is ook hartstikke slecht voor mijn vereniging. Dit voelt ook als een dreun op mijn smoel, maar dan moet je een flinke jongen zijn en het accepteren", aldus de strijdvaardige Nijland, die al contact heeft gehad met ODV.

"Ik heb vanochtend met de voorzitter van ODV gebeld en mijn excuses aangeboden. Hij accepteerde dat gelukkig. Hij zei: 'Je hebt de pech dat er camera’s bij zijn.' Dit soort dingen gebeuren inderdaad vaker op de velden, zonder dat ik dat wil goedpraten, maar het is nu extra groot geworden doordat het gefilmd is." Nijland en Fledderus zullen op korte termijn ook contact opnemen met Welfing, die de klap kreeg uitgedeeld.



