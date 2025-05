Mark Flekken bereikt persoonlijk akkoord en kan voor het eerst Champions League-voetbal gaan spelen

Mark Flekken heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Bayer Leverkusen. Dat meldt Florian Plettenberg. De 31-jarige keeper van Brentford is een contract tot medio 2028 overeengekomen met de club van Erik ten Hag.

Nu is het aan beide clubs om een akkoord te bereiken. Volgens Plettenberg moet Flekken tussen de tien en veertien miljoen euro kosten. Brentford moet wel eerst een vervanger zien te vinden voordat de transfer van de Nederlander kan worden afgerond, klinkt het.

Mocht Flekken inderdaad de overstap maken naar Leverkusen, dan keert hij na twee jaar weer terug in Duitsland. De keeper verliet SC Freiburg in de zomer van 2023 om naar Brentford te verkassen. The Bees maakten toen dertien miljoen euro over voor zijn diensten.

Flekken genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Roda JC. In de zomer van 2009 stapte hij over naar de academie van Alemannia Aachen. Vier jaar later verkaste hij naar Greuther Fürth, om in 2016 over te stappen naar MSV Duisburg. In de zomer van 2018 ging hij voor twee miljoen euro naar Freiburg.

Flekken kan bij Leverkusen voor het eerst in zijn carrière in de Champions League gaan spelen. De club van Erik ten Hag kwalificeerde zich voor het miljardenbal door dit seizoen als tweede te eindigen in de Bundesliga.

Als Leverkusen en Brentford een akkoord bereiken, wordt Flekken de eerste aankoop van Ten Hag. De Nederlandse trainer moet op korte termijn wel afscheid nemen van Jeremie Frimpong, die Trent Alexander-Arnold gaat opvolgen bij Liverpool. Ook Florian Wirtz lijkt op weg naar Anfield.