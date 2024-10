Mario Been ziet één Feyenoord-speler uitblinken tegen FC Utrecht: 'Die jongen kan zó goed voetballen'

Mario Been zag in de eerste helft bij FC Utrecht - Feyenoord één speler uitblinken: Hugo Bueno. De analyticus is onder de indruk van hetgeen de Spanjaard, die een schitterende assist noteerde, liet zien, zo vertelt hij bij ESPN.

Bueno was voor een groot deel verantwoordelijk voor de openingstreffer van Feyenoord. De linkspoot stelde Julián Carranza met een heerlijke lage voorzet in staat om de 0-1 binnen te tikken.

Been prijst de huurling van Wolves. “Bij hem is haast alles bewust. Die jongen kan zó goed voetballen”, aldus de voormalig hoofdtrainer van onder meer Feyenoord.

“Hij heeft goede voetjes en staat inderdaad weer heel erg hoog, waardoor Igor Paixão aan de binnenkant speelt. Feyenoord dat niet groots speelt maar wel de wedstrijd controleert”, zo analyseert Been het eerste bedrijf.

“Feyenoord doet het goed door te lokken als de bal bij Timon Wellenreuther is. Utrecht is nog niet gevaarlijk geweest”, stelt de analist.“Bij Feyenoord zitten ze er gewoon kort op”, voegt Danny Koevermans toe.

Volgens Been is er weinig van te merken dat Feyenoord doordeweeks nog Europees speelde, toen tegen Benfica (1-3 zege). “We hadden gedacht dat Feyenoord vermoeidheid zou tonen, maar niets is minder waar. Ze controleren zonder zich eigenlijk heel erg druk te maken.”

Koevermans verwacht dat de Rotterdammers de pot eenvoudig over de streep trekken. “Ze creëren weinig kansen, Feyenoord, maar je zit wel te kijken van: dat wordt uiteindelijk 0-3."