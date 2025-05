Marco van Basten wordt hard aangepakt om optreden tijdens Europa League-finale tussen Tottenham Hotspur en Manchester United

Marco van Basten heeft harde kritiek gekregen. De analyticus zat aan tafel bij Ziggo Sport rond de Europa League-finale tussen Manchester United en Tottenham Hotspur, maar met zijn optreden maakte hij bepaald geen indruk op Voetbal International-journalist Süleyman Öztürk.

“Na de Europa League-finale zat ik met vragen”, zo begint Öztürk in een YouTube-item van VI. “Marco van Basten kwam in de rust in beeld. Ik weet niet of hij slecht geslapen had, maar hij was extreem positief.”

“Ik mag eigenlijk niks over Van Basten zeggen, want het is een legende. Maar dan zit je naar de analyse te luisteren van de finale... Over Tottenham: niets. Over Manchester United: niets.”

“En dat hij spelersnamen vergeet, interesseert mij niet zoveel. Dat heeft iedereen weleens. Al voegde hij alleen maar iets geks toe... De analist Marco van Basten vind ik echt beneden alle peil”, vervolgt Öztürk.

“Het is een voorbeschouwing van een uur en ik hoor niets. Het maakt mij niet uit, want ik spoel lekker door. Ik vind het wel gewoon jammer dat iemand die drie keer de Gouden Bal heeft gewonnen erbij zit alsof hij er móét zitten. Zo van: ik krijg hier geld voor, maar ik heb er niet zoveel zin in.”

“Ik vind Van Basten een van de meest fascinerende voetbalanalisten. Ik vraag me alleen af en toe af wat er in zijn hoofd gebeurt. Zo’n grote voetballer die op het veld altijd oplossingen had.”

“Maar als trainer heeft hij gigantisch gefaald en hij heeft zelf gezegd dat hij het niet leuk vindt”, besluit de analist. “Ik snap wel dat tien van de twintig spelers bij hem denken: Marco, waar heb je het over? Dit gaat nergens over.”