Marco van Basten richt zich met nieuwe beelden tot de UEFA en eist rectificatie

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Marco van Basten, die zich meldt op Instagram.

Marco van Basten snapt niets van de afgekeurde penalty van Julián Álvarez tegen Real Madrid, zo maakt de analyticus duidelijk op zijn Instagram Story. De strafschop werd afgekeurd omdat de spits van Atlético Madrid de bal twee keer geraakt zou hebben, maar dat klopt volgens Van Basten niet.

“Ik ben niet voor Real Madrid of Atlético Madrid, maar Julián Álvarez raakt de bal slechts één keer aan”, schrijft Van Basten. "Het is de plicht van de UEFA om dit te fixen.”

De UEFA had daags na de veelbesproken achtste finale in de Champions League al gereageerd op het moment. Het voetbalorgaan deelde beelden die gebruikt zijn om tot het besluit te komen om de strafschop af te keuren.